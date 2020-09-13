Беглов признался, что иногда высказывается «невпопад»

Губернатор Беглов признался, что иногда может высказаться «невпопад». Об этом он рассказал в документальной ленте «Александр Беглов. Я здесь живу».

Петербургский губернатор Александр Беглов заявил, что не считает чем-то криминальным, когда высказывается невпопад. По его словам, это обычно бывает, когда «мысли опережают».

«Бывают у меня определенные какие-то высказывания невпопад. Не потому что я плохо говорю, а просто мысли иногда опережают. Я считаю, что это не самая большая проблема. Главное, донести мысль, что необходимо сделать, как сделать», - объясняет чиновник.

Также в картине показан фрагмент одного из интервью губернатора, когда он отвечает на вопрос о мемах и шутках о себе.

«Ну развлекаются люди, и развлекаются. Если им это интересно, то меня это особо не трогает. Что тут плохого по большому счету? Это тоже такое творчество индивидуальное», - не видит никаких проблем и не обижается Александр Беглов.

Прошлой зимой стал вирусным один из известных «губернаторских» мемов - «лопата Беглова».