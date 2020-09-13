Беглов признался, что иногда высказывается «невпопад»

Губернатор Беглов признался, что иногда может высказаться «невпопад». Об этом он рассказал в документальной ленте «Александр Беглов. Я здесь живу».
Петербургский губернатор Александр Беглов заявил, что не считает чем-то криминальным, когда высказывается невпопад. По его словам, это обычно бывает, когда «мысли опережают».
Также в картине показан фрагмент одного из интервью губернатора, когда он отвечает на вопрос о мемах и шутках о себе.
Прошлой зимой стал вирусным один из известных «губернаторских» мемов - «лопата Беглова».
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