Бизнесмен Колос обратился в СКР и Генпрокуратуру по поводу срыва выставки о Мариуполе в Петербурге

Сегодня, 14:36

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Бизнесмен Колос обратился в СКР и Генпрокуратуру по поводу срыва выставки о Мариуполе в Петербурге
Фото из открытых источников

Бизнесмен и патриот Александр Колос обратился в Следственный комитет России и Генеральную Прокуратуру по делу о срыве в Пушкинском районе Санкт-Петербурга патриотического мероприятия в поддержку СВО ВС РФ на Украине.

В воскресенье, 26 июня, в Пушкинском районе Северной столицы самым возмутительным образом была закрыта выставка «Мариуполь-битва за русский мир» из программы фестиваля «День русской славы», проводимого под эгидой  общественно-патриотического центра «Ленинградский доброволец». Пророссийское мероприятие в поддержку спецоперации Вооруженных сил России по денацификации и демилитаризации Украины было сорвано представителями районной власти, при участии замглавы районной администрации Татьяны Боголюбовой. 

В связи с чем активист и патриот Александр Колос обратился в СКР и Генпрокуратуру, чтобы органы дали оценку «патриотизму» пушкинской райадминистрации. По твердому убеждению общественника, отвечать за столь позорный случай должны именно петербургские чиновники, которые, «просиживая штаны» в высоких кабинетах, боятся «отсвечивать» и узко мыслят в стиле «как бы чего не произошло». Но данный постыдный инцидент с решением закрыть военно-патриотическую экспозицию о СВО – это уже не осторожность городского руководства, а «откровенный саботаж».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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