Чиновники и депутаты Петербурга отпраздновали повышение своих зарплат «на широкую ногу»

В Законодательном собрании Северной столицы отпраздновали окончание весенней сессии. Согласно данным Telegram-канала «Ротонда», для депутатов и чиновников устроили шикарный фуршет во дворе Мариинского дворца.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга завершили весеннюю сессию 29 июня, приняв на заседании закон о повышении зарплат себе и чиновникам «за особые условия работы». При этом было отказано в праве согласовывать кандидатуры вице-губернаторов, а также разрешено принудительно расселять жильцов «хрущевок» в обжитых районах города.

Авторы «Ротонды» сообщили , что после столь продуктивного заседания спикер ЗакСа Александр Бельский и губернатор мегаполиса Александр Беглов подписали план законотворческой работы на будущий год.

На самом фуршете представителей местной власти угощали изысканными закусками и дорогостоящим шампанским. На банкете присутствовали «хозяйственник» Беглов, главы профильных комитетов, члены правительства, а также руководители районных администраций. Участники мероприятия насладились джазом и популярными песнями.

«Собеседник «Ротонды» проходил мимо Мариинского дворца в то время, когда там исполняли «Куда уходит детство». Участник банкета рассказал «Ротонде», что вечер прошел благоприятно, если не считать того, что депутат от КПРФ Ирина Иванова лишилась чувств (после помощи врачей ей стало лучше)», – сообщают авторы публикации.

Отметим, на официальном сайте Единой информационной системы присутствует информация о контракте , в рамках которого мог быть организован фуршет. Контракт на оказание услуг по организации питания был заключен еще в апреле – его сумма составила 3 млн рублей. В ассортименте были указаны: всевозможные виды канапе, волованы с икрой, стейки из лосося, медальоны из говядины. По всей видимости, повышение зарплат местные управленцы действительно отпраздновали «на широкую ногу».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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