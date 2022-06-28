Чиновники и депутаты Петербурга отпраздновали повышение своих зарплат «на широкую ногу»

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В Законодательном собрании Северной столицы отпраздновали окончание весенней сессии. Согласно данным Telegram-канала «Ротонда», для депутатов и чиновников устроили шикарный фуршет во дворе Мариинского дворца.
Депутаты Законодательного собрания Петербурга завершили весеннюю сессию 29 июня, приняв на заседании закон о повышении зарплат себе и чиновникам «за особые условия работы». При этом было отказано в праве согласовывать кандидатуры вице-губернаторов, а также разрешено принудительно расселять жильцов «хрущевок» в обжитых районах города.
Авторы «Ротонды» сообщили, что после столь продуктивного заседания спикер ЗакСа Александр Бельский и губернатор мегаполиса Александр Беглов подписали план законотворческой работы на будущий год.
На самом фуршете представителей местной власти угощали изысканными закусками и дорогостоящим шампанским. На банкете присутствовали «хозяйственник» Беглов, главы профильных комитетов, члены правительства, а также руководители районных администраций. Участники мероприятия насладились джазом и популярными песнями.
Отметим, на официальном сайте Единой информационной системы присутствует информация о контракте, в рамках которого мог быть организован фуршет. Контракт на оказание услуг по организации питания был заключен еще в апреле – его сумма составила 3 млн рублей. В ассортименте были указаны: всевозможные виды канапе, волованы с икрой, стейки из лосося, медальоны из говядины. По всей видимости, повышение зарплат местные управленцы действительно отпраздновали «на широкую ногу».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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