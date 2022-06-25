Смольный подготовил законопроект КРТ с возможностью расселения «хрущевок» без согласия жильцов

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Губернатор Петербурга Александр Беглов активно продвигает законопроект «О комплексном развитии территорий» (КРТ). При этом петербургские парламентарии уже одобрили его в первом чтении.
В случае принятия проекта КРТ городские чиновники смогут самостоятельно принимать решение о включении домов в проект реновации. Кроме этого, это даст возможность Смольному на свое усмотрение расселять целые кварталы «хрущевок» без согласия жильцов.
Согласно законопроекту, городские власти должны сообщить о попадающих под реновацию домах на официальном сайте и информационных стендах у районных администраций. Однако таким способом не все петербуржцы смогут вовремя узнать о возможном сносе их дома.
При этом собственникам квартир дается лишь 60 дней после публикации, чтобы провести собрание и согласовать решение о включении дома в программу реновации. Если жильцы не успевают это сделать, то строение автоматически отдается под «комплексное развитие территорий».
Представители фракции «Яблоко» в Заксобрании, в том числе Борис Вишневский, выступили против инициативы. По словам парламентария, программа «Комплексное развитие территорий» (КРТ) — не единственный способ решить проблемы жителей домов, находящихся в аварийном состоянии и «хрущевках».
Одним из недостатков Вишневский назвал и то, что нововведения Беглова фактически сводят на нет утвержденные ранее градостроительные нормативы, Генплан, проекты планировки, а также правила застройки. В связи с этим возникает риск, что вместо обжитых кварталов с развитой инфраструктурой и транспортной доступностью появится сверхплотная застройка без зеленых насаждений и необходимых соцобъектов.
Критиковала поправки и вице-спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Марина Шишкина, указав на тот факт, что они имеют ряд дефектов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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