Смольный подготовил законопроект КРТ с возможностью расселения «хрущевок» без согласия жильцов

Сегодня, 21:07

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Смольный подготовил законопроект КРТ с возможностью расселения «хрущевок» без согласия жильцов
Фото: www.gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов активно продвигает законопроект «О комплексном развитии территорий» (КРТ). При этом петербургские парламентарии уже одобрили его в первом чтении. 

В случае принятия проекта КРТ городские чиновники смогут самостоятельно принимать решение о включении домов в проект реновации. Кроме этого, это даст возможность Смольному на свое усмотрение расселять целые кварталы «хрущевок» без согласия жильцов. 

Согласно законопроекту, городские власти должны сообщить о попадающих под реновацию домах на официальном сайте и информационных стендах у районных администраций. Однако таким способом не все петербуржцы смогут вовремя узнать о возможном сносе их дома.

При этом собственникам квартир дается лишь 60 дней после публикации, чтобы провести собрание и согласовать решение о включении дома в программу реновации. Если жильцы не успевают это сделать, то строение автоматически отдается под «комплексное развитие территорий». 

Представители фракции «Яблоко» в Заксобрании, в том числе Борис Вишневский, выступили против инициативы. По словам парламентария, программа «Комплексное развитие территорий» (КРТ) — не единственный способ решить проблемы жителей домов, находящихся в аварийном состоянии и «хрущевках». 

«Возможна модернизация этих домов. Опыт есть и в Петербурге, и в Москве, и в других городах. Он тоже может применяться», — подчеркнул он.

Одним из недостатков Вишневский назвал и то, что нововведения Беглова фактически сводят на нет утвержденные ранее градостроительные нормативы, Генплан, проекты планировки, а также правила застройки. В связи с этим возникает риск, что вместо обжитых кварталов с развитой инфраструктурой и транспортной доступностью появится сверхплотная застройка без зеленых насаждений и необходимых соцобъектов.

Критиковала поправки и вице-спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Марина Шишкина, указав на тот факт, что они имеют ряд дефектов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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