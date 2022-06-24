Жители Петербурга пожаловались на заросли борщевика в городе

Санкт-Петербург называют второй столицей России, однако благоустройство города не отвечает «столичным» стандартам. В этой связи показательно неудовлетворительное состояние городских газонов – вместо цветов и аккуратного вида травы улицы «украшают» заросли из одуванчиков, борщевиков и чертополоха.

Жители мегаполиса ежегодно жалуются на заросли борщевика, требуя у чиновников Смольного направить силы на борьбу с ядовитым сорняком. Согласно словам главного специалиста отдела содержания территорий зеленых насаждений Управления садово-паркового хозяйства Светланы Езерской, мониторинг территорий происходит беспрерывно, однако борщевик «не торопится» освобождать городские газоны и парки.

«На Шаумяна, 20 уже который год заросли борщевика, на любой вкус, цвет, размер и возраст, которые в упор не хочет замечать администрация МО», – отметили жители города.

На «нашествие» борщевика жалуются также жители Колпино. Согласно словам местных жителей, кустов с ядовитыми растениями действительно очень много, особенно вдоль пешеходных дорожек.

В это же время Центральный район Петербурга зарос бурьяном. По всей видимости, траву не косили ни разу за сезон. Кроме того, местных жителей смущают граффити на ограждении, закрашивать которые сотрудники коммунальных служб не спешат.

Администрация градоначальника Александра Беглова систематически предпочитает жертвовать деревьями в пользу новых дорог и парковочных мест. В связи с этим, газоны становятся особенно важны для Северной столицы – трава выделяет кислород, поглощает углекислый газ, вредные выхлопные газы и пыль. Отметим, неудовлетворительное хозяйственное управление города при «хозяйственнике» Беглове привело к тому, что местное население практически не видит аккуратно подстриженных газонов и в целом заботы чиновников о благоустройстве.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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