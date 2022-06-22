Комтранс попытался сыграть на теме Дня семьи и предложил катать молодоженов на «Икарусе»

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Празднование Дня семьи, любви и верности в Петербурге пройдет с теми же проблемами с общественным транспортом, но с катанием молодоженов на раритетном «Икарусе».
Новый «транспортный» вице-губернатор Кирилл Поляков в своем ТГ-канале сообщил, что в День семьи, любви и верности Смольный Комтранс придаст семейным петербуржцам «динамики движения». Разумеется, к счастью и благополучию. После этого ведомство продемонстрировало на выбор такие программы развлечений «для молодоженов», как экскурсия на трамвае, фотосессия в метро, поездка на раритетном автобусе «Икарус» или вояж по каналами на теплоходе-кабриолете.
При этом поездка по местам якобы «транспортной славы» Петербурга со стороны Полякова выглядит как насмешка. За три предыдущих месяца Комтранс под его управлением так и не решил множественно проблем с неудачным переходом на «новую модель транспортного обслуживания» в Петербурге. Чиновники при этом обещали петербургским пассажирам новый уровень комфорта в дороге, а «получилось как всегда».
Следует отметить, что губернаторство Александра Беглова запомнилось горожанам не только пробками и некачественной транспортной инфраструктурой, но и переносами открытий новых станций метро и последующим банкротством «Метростроя». Так что рассчитывать об открытии 50 новых станций к 2045 году приходится только в мечтах, а предложение Полякова делать фотосессию на «Пушкинской» и вовсе смотрится как издевательство.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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