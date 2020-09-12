Курьера уволили после доставки жительнице Ленобласти ведра с мочой

Необычную посылку получила местная жительницы Санкт-Петербурга от сервиса «Яндекс.Лавка». Отвратительный «бонус» в виде полного ведра с мочой доставил курьер клиентке вместе с заказанной едой.

О громком инциденте с «Яндекс.Лавкой» рассказала девушка в своем Twitter, прикрепив фотографию с «подарочком».

В общем, Яндекс.Лавка привезли в моём заказе ведро.

С мочой. pic.twitter.com/qKudPpKkf6 — Siri??Keeton (@yingfish) September 12, 2020

В службе поддержки «Яндекс.Лавки» сразу же среагировали на инцидент, посмотрев данные с камер, на которых видно процесс сборки заказа девушки. Оказывается, ведро, полное мочи добавил в заказ сам курьер, уже будучи на пути к месту жительства девушки. Подписчики девушки предполагают, что «моченосец» сильно хотел в туалет, и не выдержав, справил нужду прямо в ведро, которое потом завязал и почему-то решил доставить заказчице. Каламбуром в этой ситуации также является то, что белое ведро, наполненное желтой мочой, может символизировать фирменные яндексовские цвета — белый и желтый.

По одной из версий подписчиков, такую необычную посылку специально могли заказать конкуренты «Яндекс.Лавки», чтобы отбросить тень на одну из самых популярных служб доставки в России. Так или иначе курьера сразу же уволили из компании, обязав выплатить штраф, а деньги за заказ девушке вернули в полном объёме.

«За добавленную в заказ мочу денег не вернули, видимо она бесплатная была», иронизирует жительница Санкт-Петербурга в своем Twitter.