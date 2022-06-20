Компания Невзорова* получит допприбыль из-за льгот для бизнеса от Смольного

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Администрация Северной столицы не только не разорвала контракт с рекламой фирмой «Метроном», которая, по информации СМИ, может быть связана с известным русофобом Александром Невзоровым*, но и позволила ей получить дополнительную прибыль благодаря льготной аренде.
Информацию о помощи предпринимателям опубликовал вице-губернатор Алексей Корабельников. Он написал в своем Telegram-канале, что компании могут претендовать на отсрочку по арендным платежам за размещение рекламных конструкций на территории метро. В число таких фирм вошла и фирма, предположительно связанная с Невзоровым*, которая ежегодно получает чистую прибыль на сумму более 900 млн рублей. Теперь этот показатель увеличится.
Журналисты задались вопросом, почему известный своими русофобскими высказываниями публицист до сих пор сотрудничает с городскими властями, пусть и косвенно? В СМИ предположили, что такая ситуация происходит из-за того, что автор программы «600 секунд» имеет приятельские отношения с действующим губернатором Александром Бегловым. Он также помогал чиновнику во время его предвыборной кампании в 2019 году, что также попало в СМИ.
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Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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