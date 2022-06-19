Крупный бизнес Петербурга при содействии губернатора отходит иностранным гражданам

Вчера, 21:18

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Крупный бизнес Петербурга при содействии губернатора отходит иностранным гражданам
Фото из открытых источников

Важнейшие бизнес-проекты Северной столицы находятся в руках иностранцев, приближенных к  действующему губернатору города Александру Беглову.

СМИ напомнили, что градоначальник в течение долгого времени дружит с главой азербайджанской диаспоры Вагифом Мамишевым, их связь можно отследить с 2002 года. Позднее стало известно, что партнер и земляк Мамишева, Год Нисанов, смог принять участие в местных торгах по программе «аренда за 1 рубль» и получить во владение Конюшенное ведомство. 

Другой важный для города проект по реновации бывшей промзоны «Горская» оказался в руках гражданина Литвы Олега Любомирова. Изначально этот проект должен был привести к строительству IT-кластера, но на ПМЭФ-2022 команда Смольного в одностороннем порядке разорвала соглашение о намерениях с компанией «Мегалайн» и передала территорию в руки «Яхт-клубу Санкт-Петербурга». 

Еще одним иностранным бизнесменом, деятельность которого связывают с администрацией Северной столицы, стал председатель Израильско-Российского делового совета, акционер и президент ООО «ПАТЕРО Девелопмент» Теймураз Хихинашвили. Четыре предприятия акционера из Курортного района могут быть причастны к финансированию запрещенных в России организаций. А сам предприниматель может быть тесно связан с украинским олигархом Игорем Коломойским. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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