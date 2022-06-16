Негде парковать яхты: петербуржцы призвали СК проверить решение чиновников о территории «Горской»

Жители Северной столицы обратились к Следственному комитету с просьбой проверить законность передачи проекта «Горская» на реализацию СПБР СОО «Яхт-клубу Санкт-Петербурга».

В ходе ПМЭФ-2022 стало известно, что Смольный расторг контракт с компанией «Мегалайн» о развитии IT-сектора на территории «Горской», который бы обеспечил тысячи жителей города рабочими местами, а также культурным пространством.

Ранее в СМИ появлялась информация, что договоренности по реновации промзоны связаны с семьей губернатора Александра Беглова. Петербуржцы считают, что данная инициатива была принята чиновниками незаконно. По мнению некоторых из горожан, политики превышают свои полномочия, пытаясь развить инфраструктуру Финского залива, поскольку им «негде парковать яхты».

Стоит отметить, что ситуация с «Горской» может спровоцировать негативные последствия для инвестиционного климата Петербурга.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700