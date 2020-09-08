Грибников Ленобласти предупреждают о геморрагической лихорадке

Профессор вирусологии Александр Чепрунов предупредил о прогнозируемой вспышке геморрагической лихорадки. За первую половину нынешнего года ею заразилось 10 человек. Первыми, кому стоит быть предельно осторожными, стали любители собирать ягоды и грибы в осеннюю пору. Об этом сообщают «Невские новости».

Доктор объяснил, что данную инфекцию переносят мыши. Подхватить вирус чаще всего возможно во время работы, связанной с ворошением сена. Именно там накапливается большая концентрация мышиных экскрементов. Они высыхают, в результате чего возникает вторичная аэрозоль.

«Грибники подвержены заражению не так сильно, но случаи бывают. Что-то не то потрогали или где-то не там присели. Также невелики шансы того, что любители собирать грибы принесут болезнь в город. Вирус не передается от человека к человеку», - поделился Чепрунов.

Однако иммунологи советуют быть осторожными, поскольку есть шанс выхода ситуации из-под контроля. Также профессор отметил, что люди стали относиться к любым инфекциям с опаской и страхом в связи с пандемией коронавируса.