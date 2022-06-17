Беглов в поздравлении медработников проигнорировал кризис в системе здравоохранения Петербурга

NI сообщил, как остановить 100-мегатонную торпеду «Посейдон» ВС из РФ
Российская торпеда «Посейдон» совершает движение от ядерного мотора со скоростью 200 км/час и взрывается на глубине до...Подробнее
Несколько лет система здравоохранения Северной столицы страдает из-за кризиса. Игнорируя реальное положение дел, губернатор Александр Беглов громогласно поздравил медработников с профессиональным праздником, создавая при этом видимость развития данной сферы.
В России 19 июня отмечают День медицинского работника. В официальном Telegram-канале градоначальник поздравил медицинский персонал, а также отметил заинтересованность Смольного в развитии здравоохранения в Петербурге.
Такие слова выглядят нелепо на фоне явного кризиса. Современная медицина в Северной столице остро нуждается в модернизации, которую стоило бы начать с ликвидации коррупционных факторов, которые отмечаются СМИ и экспертами в профильных комитетах горадминистрации, в том числе в Комздраве.
Об этом стали писать СМИ после громкого скандала, когда в ГКДЦ №1 после контрастного исследования желудка погибли восемь пациентов. Следствие установило, что трагедия произошла из-за того, что медики использовали для процедуры промышленный барий вместо медицинского. К массовой гибели людей могла привести коррупционная составляющая.
По мнению журналистов Peterburg News, ситуация ухудшилась с приходом на пост губернатора Александра Беглова, когда он назначил главой Комитета по здравоохранению своего «ставленника» Дмитрия Лисовца. Ведущим специалистом ведомства при этом стал Александр Шкабар. В июле прошлого года его задержали по делу о получении взятки в размере 2,1 млн рублей.
Напомним, что Смольный пообещал родственникам умерших и пострадавших в ГКДЦ №1 выплатить компенсацию, но большая часть из них деньги так и не получила. Это могло произойти при содействии чиновников Комздрава, допускают эксперты.
Кроме того, за время пандемии коронавируса петербургские медики не могли получить положенных выплат из-за бюрократических проволочек. Минувшей зимой врачи скорой помощи не успевали обслуживать десятки вызовов. Все эти факторы наглядно демонстрируют кризис в системе здравоохранения Северной столицы. На фоне происходящего позитивные новости Смольного вызывают только множество вопросов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Российская торпеда «Посейдон» совершает движение от ядерного мотора со скоростью 200 км/час и взрывается на глубине до...Подробнее
Сегодня появились сообщения о подробностях неприятного для одного из представителей петербургской полиции инцидента,...Подробнее
Правительство Северной столицы в рамках Петербургского международного экономического форума подписало соглашение о...Подробнее
Специалисты компании Lockheed Martin в Соединённых Штатах Америки планируют подвергнуть переоборудованию ракету JAGM...Подробнее
В районе острова Змеиный в акватории Черного моря неизвестная ракета атаковала корабль. Кто и откуда ее запустил...Подробнее
Мужчина, сбивший пешехода вечером шестнадцатого числа во Всеволожском районе Ленинградской области, скрылся с места...Подробнее
За минувшие сутки трое несовершеннолетних жителей Петербурга попали в поле зрения сотрудников правоохранительных...Подробнее
Сегодня, в субботу, 18 июня 2022 года, журналисты информационного онлайн портала Царьград рассказали о том, что в...Подробнее
Двадцать первого июня произойдёт знаковое событие для поклонников группы «Кино», проживающих в Северной столице. В этот...Подробнее
Начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин поделился своим мнением о ситуации на Украине. Так, он заявил,...Подробнее
Комментировать