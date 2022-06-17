Беглов в поздравлении медработников проигнорировал кризис в системе здравоохранения Петербурга

Сегодня, 18:41

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Беглов в поздравлении медработников проигнорировал кризис в системе здравоохранения Петербурга
Фото: www.gov.spb.ru

Несколько лет система здравоохранения Северной столицы страдает из-за кризиса. Игнорируя реальное положение дел, губернатор Александр Беглов громогласно поздравил медработников с профессиональным праздником, создавая при этом видимость развития данной сферы. 

В России 19 июня отмечают День медицинского работника. В официальном Telegram-канале градоначальник поздравил медицинский персонал, а также отметил заинтересованность Смольного в развитии здравоохранения в Петербурге.

«Огромное спасибо медикам за неутомимое стремление к профессиональному совершенству, за добро, милосердие и душевную щедрость», — говорится в его сообщении.

Такие слова выглядят нелепо на фоне явного кризиса. Современная медицина в Северной столице остро нуждается в модернизации, которую стоило бы начать с ликвидации коррупционных факторов, которые отмечаются СМИ и экспертами в профильных комитетах горадминистрации, в том числе в Комздраве.

Об этом стали писать СМИ после громкого скандала, когда в ГКДЦ №1 после контрастного исследования желудка погибли восемь пациентов. Следствие установило, что трагедия произошла из-за того, что медики использовали для процедуры промышленный барий вместо медицинского. К массовой гибели людей могла привести коррупционная составляющая.

По мнению журналистов Peterburg News, ситуация ухудшилась с приходом на пост губернатора Александра Беглова, когда он назначил главой Комитета по здравоохранению своего «ставленника» Дмитрия Лисовца. Ведущим специалистом ведомства при этом стал Александр Шкабар. В июле прошлого года его задержали по делу о получении взятки в размере 2,1 млн рублей.

Напомним, что Смольный пообещал родственникам умерших и пострадавших в ГКДЦ №1 выплатить компенсацию, но большая часть из них деньги так и не получила. Это могло произойти при содействии чиновников Комздрава, допускают эксперты.

Кроме того, за время пандемии коронавируса петербургские медики не могли получить положенных выплат из-за бюрократических проволочек. Минувшей зимой врачи скорой помощи не успевали обслуживать десятки вызовов. Все эти факторы наглядно демонстрируют кризис в системе здравоохранения Северной столицы. На фоне происходящего позитивные новости Смольного вызывают только множество вопросов. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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