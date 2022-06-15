Глава Коминвеста Голованов может продвигать проекты «своих» бизнесменов

Сегодня, 20:05

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Глава Коминвеста Голованов может продвигать проекты «своих» бизнесменов
Фото из открытых источников

Романа Голованова, главу Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга, не единожды критиковали в средствах массовой информации из-за его неудач в инвестиционном поле. Одним из таких примеров стал трамвай «Чижик», который работает на невыгодных для мегаполиса условиях. Имеются также сведения и о возможной причастности Голованова к лоббированию деловых интересов «своих» партнеров, например, застройщика Эдуарда Горина.

В декларации за прошлый год на имя Романа Голованова зарегистрировано одно транспортное средство - Mercedes-Benz Е 200. Правда, по данным Российского союза автостраховщиков, чиновником застрахован еще один автомобиль - Audi Q7.

 

Фактически владеет машиной ООО «ДМД», структура Давида Хаита. У последнего, согласно Сетевым ресурсам, служебная почта располагается на домене Cityagency.ru, принадлежащем ООО «ГАОНИ» - Городскому агентству по операциям с недвижимым имуществом.

Еще недавнего владельцем ГАОНИ был Эдуард Горин, сейчас главой организации  числится Анна Иванова. Более того ДМД и ГАОНИ связывает не только доменное имя, но и номер телефона, что позволяет предположить более тесную организационную связь межу компанией Хаита и ГАОНИ.

 

Сведений об Эдуарде Горине мало, так как он никогда не был публичной или медийной фигурой. А вот организация ГАОНИ не раз фигурировала в историях с «подоплекой», как например, в истории с куплей-продажей  Караульного дома Галерной гавани, памятника федерального значения, причем он стал собственностью Горина еще до отмены моратория на приватизацию объектов культурного наследия 2008 года.

Еще одна компания Горина – ООО «Фото-сервис», – на данный момент строит апарт-отель в Курортном районе, в поселке Солнечное (ул. Вокзальная, 27 лит. А). Проверка ГАТИ в 2019 году выявила неудовлетворительное содержание строительной площадки и ограждений и зафиксировала вынос грязи на городскую территорию. При этом информации об объекте мало.

 

В этом случае интересен формат возводимого «отеля» с приставкой «апарт». Такой статус постройки позволяет заниматься стройкой даже без лицензии на строительство жилья. Выходит, что Горин строит «апартаменты» – формально коммерческую недвижимость, а по факту элитный жилой комплекс на побережье Финского залива. Такая привилегия Горина, скорее всего - следствие лоббирования его интересов «друзьями» из Смольного.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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