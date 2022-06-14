Компания «Мегалайн» продолжит борьбу за проект «Горская»

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Генеральный директор компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник заявил, что не будет опускать руки и продолжит борьбу за проект «Горская», несмотря на отказ Смольного выполнять условия соглашения.
Документ о развитии территории проекта «Горская» между «Мегалайн» и Смольным был подписан на Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году, но правительство Санкт-Петербурга передумало давать шанс на строительство современного объекта и появление новых рабочих мест для города.
Глава «Мегалайна» Корупятник заявил, что компания продолжит борьбу за проект. Более того, они уже потратили на «Горскую» значительную сумму.
Он также отметил, что случай с отказом инвестору происходит впервые за 25 лет. Гендиректор считает, что теперь на месте «Горской» появится яхт-клуб с отелем «для своих».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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