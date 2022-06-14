Компания «Мегалайн» продолжит борьбу за проект «Горская»

Генеральный директор компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник заявил, что не будет опускать руки и продолжит борьбу за проект «Горская», несмотря на отказ Смольного выполнять условия соглашения.

Документ о развитии территории проекта «Горская» между «Мегалайн» и Смольным был подписан на Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году, но правительство Санкт-Петербурга передумало давать шанс на строительство современного объекта и появление новых рабочих мест для города.

Глава «Мегалайна» Корупятник заявил, что компания продолжит борьбу за проект. Более того, они уже потратили на «Горскую» значительную сумму.

«Компания «Мегалайн» также выполнила огромный пласт работы с момента подписания соглашения о реализации проекта в рамках предыдущего ПМЭФ с администрацией Санкт-Петербурга и потратила уже около 243 млн рублей», — подчеркнул Корупятник.

Он также отметил, что случай с отказом инвестору происходит впервые за 25 лет. Гендиректор считает, что теперь на месте «Горской» появится яхт-клуб с отелем «для своих».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700