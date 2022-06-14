Компания «Мегалайн» продолжит борьбу за проект «Горская»

Сегодня, 19:55

0

Image 16+
Компания «Мегалайн» продолжит борьбу за проект «Горская»
Фото из открытых источников

Генеральный директор компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник заявил, что не будет опускать руки и продолжит борьбу за проект «Горская», несмотря на отказ Смольного выполнять условия соглашения.

Документ о развитии территории проекта «Горская» между «Мегалайн» и Смольным был подписан на Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году, но правительство Санкт-Петербурга передумало давать шанс на строительство современного объекта и появление новых рабочих мест для города.

Глава «Мегалайна» Корупятник заявил, что компания продолжит борьбу за проект. Более того, они уже потратили на «Горскую» значительную сумму.

«Компания «Мегалайн» также выполнила огромный пласт работы с момента подписания соглашения о реализации проекта в рамках предыдущего ПМЭФ с администрацией Санкт-Петербурга и потратила уже около 243 млн рублей», — подчеркнул Корупятник.

Он также отметил, что случай с отказом инвестору происходит впервые за 25 лет. Гендиректор считает, что теперь на месте «Горской» появится яхт-клуб с отелем «для своих».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Посетитель туалета на петербургской автозаправке решил угнать полицейский автомобиль, чтобы не ехать на нём в отделение

Сегодня, 21:44

Компания «Мегалайн» продолжит борьбу за проект «Горская»

Сегодня, 19:55

В Санкт-Петербурге построят Центр серийного машиностроения и логистики стоимостью около двадцати миллиардов

Сегодня, 18:24

Вице-губернатор Санкт-Петербурга рассказал о сроках проведения третьего этапа городской транспортной реформы

Сегодня, 16:19

Пулковские таможенники задержали партию табачных изделий стоимостью около миллиона рублей, которую пытались вывезти из Петербурга в Турцию

Вчера, 21:24

Петербургские врачи спасают пятилетнего малыша, наглотавшегося моющего средства

Вчера, 18:14

Власти Петербурга планируют отдать зятю Беглова проект по строительству туркластера в «Горской»

Вчера, 12:04

Заграничный гость пытался пронести через петербургскую таможню около тысячи «личных» головных уборов. Работники СЗТУ ему не поверили

Вчера, 08:24

В три суда Санкт-Петербурга поступили иски от пользователей «Яндекс.Еды» по поводу утечки персональных данных

14-06-2022, 22:49

В Приозёрске Ленинградской области засидевшиеся посетители ресторана напали на сотрудника Росгвардии

13-06-2022, 17:59

Петербургская школьница получила тяжёлые травмы, попав под автобус на набережной Фонтанки

12-06-2022, 23:14

Нетрезвая компания отметила стрельбой посиделки в саду Невского района Санкт-Петербурга

12-06-2022, 19:44

160 тайников и почти полтора килограмма «синтетики»: петербургские правоохранители пресекли деятельность местной «наркобаронессы»

12-06-2022, 17:44

Компания Невзорова* с молчаливого согласия Смольного стала рекламным монополистом в петербургском метро

12-06-2022, 14:36

Нетрезвый курсант, сидя за рулём арендованного авто, устроил смертельное ДТП в центре Петербурга

11-06-2022, 17:04

В Ленинградской области водитель «Тойоты» сбил двух школьников на самокатах

11-06-2022, 16:59

В Петербурге произошёл очередной скандал с участием вооружённого защитника зелёных насаждений

10-06-2022, 22:04

Петербургским правоохранителям не понравилась «цветографика» иномарки, на которой ездил руководитель одного из казённых учреждений

10-06-2022, 18:39

Петербургские полицейские задержали иностранца с пистолетом, устроившего стрельбу в арендованной квартире на улице Лёни Голикова

10-06-2022, 18:04

Туркластер в «Горской» превратится в элитную застройку зятя Беглова

10-06-2022, 16:31

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Иноагент Невзоров* предрек россиянам «путь в никуда на много лет вперед»

Иноагент Невзоров* предрек россиянам «путь в никуда на много лет вперед»

14-06-2022, 20:28

0

Растиражированная в российских СМИ новость о том, что особняк Александра Невзорова* (признан иноагентом в РФ) в...

Подробнее
Си Цзиньпин отдал приказ начать подготовку к военной спецоперации против Тайваня

Си Цзиньпин отдал приказ начать подготовку к военной спецоперации против Тайваня

14-06-2022, 14:59

0

Китай может начать военную операцию против Тайваня, чтобы вернуть его под свой контроль. Об этом пишут ряд СМИ,...

Подробнее
«Турпром»: российские путешественники не настроены на туризм

«Турпром»: российские путешественники не настроены на туризм

14-06-2022, 08:59

0

Опрос, проведенный Европейской комиссией по туризму, показал, что в этом году россияне не собираются уезжать в отпуск,...

Подробнее
FN: вступление Финляндии и Швеции в НАТО может привести к конфронтации с Россией

FN: вступление Финляндии и Швеции в НАТО может привести к конфронтации с Россией

14-06-2022, 17:54

0

Телеканал Fox News сообщил, что американские политики одобрили планы по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. В статье,...

Подробнее
В три суда Санкт-Петербурга поступили иски от пользователей «Яндекс.Еды» по поводу утечки персональных данных

В три суда Санкт-Петербурга поступили иски от пользователей «Яндекс.Еды» по поводу утечки персональных данных

14-06-2022, 22:49

0

Сегодня объединённая пресс-служба судов Северной столицы озвучила информацию о том, что около двух десятков жителей...

Подробнее
Египет рассматривает возможность покупки станции РЛС «Сула» в России

Египет рассматривает возможность покупки станции РЛС «Сула» в России

Вчера, 08:54

0

Военное руководство Египта заинтересовано в приобретении новейшей радиолокационной станции «Сула», изготовленной...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Заграничный гость пытался пронести через петербургскую таможню около тысячи «личных» головных уборов. Работники СЗТУ ему не поверили

Заграничный гость пытался пронести через петербургскую таможню около тысячи «личных» головных уборов. Работники СЗТУ ему не поверили

Вчера, 08:24

0

Сотрудники Пулковской таможни обнаружили в багаже гражданина Таджикистана, пытавшегося пройти через «зелёный коридор»,...

Подробнее
Пермскую правозащитницу Оксану Асауленко третий раз оштрафовали за дискредитацию армии РФ

Пермскую правозащитницу Оксану Асауленко третий раз оштрафовали за дискредитацию армии РФ

Вчера, 15:19

0

Мотовилихинский суд Перми в третий раз оштрафовал правозащитницу, члена пермской Общественной наблюдательной комиссии...

Подробнее
Пулковские таможенники задержали партию табачных изделий стоимостью около миллиона рублей, которую пытались вывезти из Петербурга в Турцию

Пулковские таможенники задержали партию табачных изделий стоимостью около миллиона рублей, которую пытались вывезти из Петербурга в Турцию

Вчера, 21:24

0

В Северной столице представители таможенной службы задержали более семисот упаковок табака и табачных смесей в связи с...

Подробнее
Петербургские врачи спасают пятилетнего малыша, наглотавшегося моющего средства

Петербургские врачи спасают пятилетнего малыша, наглотавшегося моющего средства

Вчера, 18:14

0

Медики из пятой детской городской больницы делают сейчас всё возможное для спасения пятилетнего мальчика, проживающего...

Подробнее