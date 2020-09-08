Из-за коронавируса занято 84% взрослых коек в больницах Петербурга

Ситуация с коронавирусом в Петербурге заставляет город создавать новые места в больницах для лечения больных с COVID-19.

Сейчас в Петербурге свободно лишь 16% коек в городских стационарах, а это 480 мест, сообщил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана. Также свободны 30% коек для детей с коронавирусом, это 360 мест.

При необходимости возобновит прием больных с коронавирусной инфекцией городская больница имени Семашко в Пушкине. Для лечения COVID-19 там могут перепрофилировать более 100 коек.

Комментируя ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, губернатор Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что при необходимости в городе будут дополнительно созданы места для лечения пациентов с COVID-19. Уже сейчас строятся новые стационары и модернизируются существующие.

Сейчас больных коронавирусом принимают больница имени Боткина, Мариинская больница, Александрвоская больница, детская больница №5, больница святого Георгия, городские больницы №15, 20 и 40, а также психиатрическая больница №3.