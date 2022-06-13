Власти Петербурга планируют отдать зятю Беглова проект по строительству туркластера в «Горской»

Сегодня, 12:04

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Власти Петербурга планируют отдать зятю Беглова проект по строительству туркластера в «Горской»
Фото из открытых источников

Перспективный проект по рекультивации заброшенной промзоны «Горская» в поселке Лисий Нос может оказаться в руках зятя губернатора Петербурга Александра Беглова — Павла Белова. Родственник градоначальника может застроить территорию туристического кластера очередными элитными жилыми комплексами.

Смольный планирует отдать зятю градоначальника право на строительство туркластера под Петербургом. Старт реализации проекта может начаться после подписания соответствующего соглашения с организаций «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» на ПМЭФ-2022. СМИ неоднократно писали, что замгендиректора компании является Белов.

При поддержке чиновника в «Горской» вместо яхтенного порта, общественно-делового пространства и других современных объектов может появиться элитный ЖК «Клуб-19». Данный проект предназначается для «избранных» и включает в себя жилые дома, резиденцию, гостиницу, гольф-клуб и многое другое. Идея родственников Беглова может отнять у петербуржцев рабочие места и перспективную территорию развитого многофункционального кластера.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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