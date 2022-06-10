Компания Невзорова* с молчаливого согласия Смольного стала рекламным монополистом в петербургском метро

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Связанные с признанным иноагентом журналистом Александром Невзоровым* компании продолжают зарабатывать миллиарды на петербургском метро, однако Смольный не предпринимает никаких действий.
Сбежавший из России публицист некогда руководил ассоциацией рекламных компаний. Крупнейшей из них была «Метроном», которая сейчас считается монополистом в деле размещения коммерческих объявлений в вагонах метро и вестибюлях станций.
По экспертным оценкам, эта компания зарабатывает на площадях более 900 млн рублей. Так как 260 млн рублей она отдает в бюджет города, ее годовая прибыль достигает 700 млн рублей. Благодаря контрактам, заключенным на десятилетний срок, «Метроном» получит в общей сложности более 7 млрд рублей.
Очевидно, ненависть Невзорова* к России не мешает связанной с ним компании зарабатывать на петербуржцах и городской подземке. Такое сотрудничество несет в себе негативный репутационный эффект для Северной столицы, однако Смольный не торопится прекращать контракты с «Метрономом».
Ранее СМИ сообщили, что скандально известный публицист поздравил губернатора Петербурга Александра Беглова с днем рождения. Невзоров* позволяет себе оскорбительные высказывания в адрес России, поддерживает украинских неонацистов, однако в адрес нынешнего градоначальника Северной столицы он рассыпался комплиментами. Все это указывает на продолжающуюся минимум с 2019 года дружбу между Бегловым и Невзоровым*.
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Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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