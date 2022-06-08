Туркластер в «Горской» превратится в элитную застройку зятя Беглова

Уже на следующей неделе Смольный может доверить структуре «Газпрома» «Трансгаз Санкт-Петербург» создание туристического кластера на территории прилегающей к Финскому заливу бывшей промзоны «Горская». Подписание договора должно состояться в рамках Петербургского международного экономического форума. Особый интерес к соглашению вызывает тот факт, что в совет директоров компании входит зять губернатора Петербурга Павел Белов. А значит, может произойти слияние государственных и частных интересов.

По официальным данным, компания «Трансгаз Санкт-Петербург» должна построить в «Горской», расположенной в Лисьем Носу, ряд объектов туристической и спортивной инфраструктуры, затрагивающих парусный спорт. Однако по некоторой информации желание развивать направление может быть лишь прикрытием истинной цели Белова – застроить перспективную территорию элитным «Клубом-19».

Как сообщали СМИ , в объект войдут 18 жилых зданий, фешенебельная гостиница, стоянка для яхт, а также резиденция и гольф-клуб закрытого типа. Попасть туда смогут лишь избранные. Очевидно, бизнес интересы своих родственников и друзей играют для губернатора Петербурга Беглова большую роль, чем развитие важных направлений, в особенности парусного спорта.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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