Мундеп Левин: закупка техники не спасет Петербург от снежного коллапса

Вчера, 21:00

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Мундеп Левин: закупка техники не спасет Петербург от снежного коллапса
Фото: www.gov.spb.ru

Муниципальный депутат МО «Измайловское» Петр Левин отреагировал на планы Смольного пополнить парк спецтехники в рамках подготовки к следующему зимнему сезону. 

По его словам, кардинальным образом это не изменит ситуацию. Чиновникам следует в целом пересмотреть систему вывоза снега. В частности, необходимо увеличить количество снегоплавильных пунктов, которых катастрофически не хватает. 

«Проблема была – куда этот снег девать? Эта зима в очередной раз показала острый недостаток снегоплавилок. У нас их всего шесть на город. Также у нас отвратительное планирование временных перегрузочных площадок», — сказал он. 

Напомним, что рейтинг Беглова в значительной степени пострадал именно из-за неспособности градоначальника выстроить работу коммунальных служб. В определенных местах города снег не убирали в течение всей зимы. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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