Мундеп Левин: закупка техники не спасет Петербург от снежного коллапса

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По его словам, кардинальным образом это не изменит ситуацию. Чиновникам следует в целом пересмотреть систему вывоза снега. В частности, необходимо увеличить количество снегоплавильных пунктов, которых катастрофически не хватает.
Напомним, что рейтинг Беглова в значительной степени пострадал именно из-за неспособности градоначальника выстроить работу коммунальных служб. В определенных местах города снег не убирали в течение всей зимы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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