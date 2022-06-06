Мундеп Левин: закупка техники не спасет Петербург от снежного коллапса

Муниципальный депутат МО «Измайловское» Петр Левин отреагировал на планы Смольного пополнить парк спецтехники в рамках подготовки к следующему зимнему сезону.

По его словам, кардинальным образом это не изменит ситуацию. Чиновникам следует в целом пересмотреть систему вывоза снега. В частности, необходимо увеличить количество снегоплавильных пунктов, которых катастрофически не хватает.

«Проблема была – куда этот снег девать? Эта зима в очередной раз показала острый недостаток снегоплавилок. У нас их всего шесть на город. Также у нас отвратительное планирование временных перегрузочных площадок», — сказал он.

Напомним, что рейтинг Беглова в значительной степени пострадал именно из-за неспособности градоначальника выстроить работу коммунальных служб. В определенных местах города снег не убирали в течение всей зимы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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