ФАС признала законным проведение конкурса на аренду «Конюшенного ведомства»

Федеральная антимонопольная служба Петербурга не стала удовлетворять жалобу АО «Альфа» к организатору конкурса на право арендовать «Конюшенное ведомство». Заявитель пытался опротестовать отстранение от участия. Однако, несмотря на нарушения в ходе торгов, ФАС не стала удовлетворять жалобу компании. А значит, конкурс, проведенный 30 мая «Фондом имущества Санкт-Петербурга», признается законным.

Теперь исторический объект федерального значения, расположенный в центре города, будет передан в аренду сроком на 49 лет компании ООО «Бахчасарай» за 40 миллионов рублей в год. Эксперты не исключают, что территории, скорее всего, перепрофилируют под торговый центр, рестораны и гостиницы.

Отметим, что от участия в конкурсе на аренду «Конюшенного ведомства» отстранили еще три компании, кроме подавшей иск АО «Альфа», представляющей собой дочернее предприятие петербургского ООО «Мегалайн». По мнению «Альфы», решение организаторов тендера не было законным. С подобной жалобой в ФАС также обращалась представительница рода Строгановых баронесса Элен де Людингаузен, занимающаяся защитой и сохранением исторических зданий. В обращении активистка указала на возможные нарушения законодательства при организации торгов.

По мнению СМИ, тендер намеренно могли подготовить так, чтобы победителем выступила определенная компания. По некоторым данным, ООО «Бахчасарай» может быть связана с приятелем губернатора Петербурга Александра Беглова – бизнесменом Годом Нисановым. Кроме того, возможной владелицей компании может выступать родная дочь губернатора Ольга Кудряшова, однако подтверждения данной информации на сегодняшний день нет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700