Foreign Affairs заявило, что странам Запада стоит продвигать для РФ стамбульский Хасавюрт
О возможности принятия стамбульского варианта урегулирования конфликта между Россией и Украиной рассказал старший...Подробнее
Право на аренду Конюшенного ведомства по программе «Рубль за метр» выиграла компания «Бахчисарай». Ряд информационных источников ранее отмечали, что данной организацией владеет бизнесмен Год Нисанов, но предприниматель отрицает это. По неподтвержденным данным, ООО «Бахчисарай» может принадлежать дочери губернатора Санкт-Петербурга Ольге Кудряшовой.
Так, издание «Коммерсантъ» отмечало, что арендовать Конюшенное ведомство по результатам проведенного конкурса будет компания «Бахчисарай». Ее владелицей выступает Ирина Евршова, помимо прочего, возглавляющая ООО «Новая Бахча», одним из совладельцев которого является Илюша Юсупов. Последний также входит в число собственников ООО «Пламя», развивающего известный столичный продовольственный рынок «Фуд Сити». Данный проект журналисты связывают с Годом Нисановым и ГК «Киевская площадь», однако сам бизнесмен опровергает эту информацию.
По неподтвержденным данным одного из источников в бизнес-кругах, владелицей компании «Бахчисарай», получившей права на аренду Конюшенного ведомства, вероятно, является дочь Александра Беглова. Также он отметил, что, вероятно, Нисанов не имеет отношения к организации, выигравшей конкурс.
Напомним, права на аренду Конюшенного ведомства определялись в рамках соответствующего конкурса, прошедшего в марте текущего года. Сами торги проходили не без проблем и условия проведения даже стали предметом рассмотрения в ФАС. Стоимость контракта составила 40 млн рублей в год. По данным СМИ, в здании планируют обустроить многофункциональный комплекс с торговыми зонами, заведениями общепита и гостиницами.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
О возможности принятия стамбульского варианта урегулирования конфликта между Россией и Украиной рассказал старший...Подробнее
Самая новая динамическая защита Российской Федерации «Реликт», созданная для эффективного предохранения танков Т-72Б,...Подробнее
Наделавшее переполох похищение человека на Большой Московской улице в Санкт-Петербурге оказалось задержанием...Подробнее
Генерал-майора ВКС РФ Канамата Боташева похоронили в родном ауле Карачаево-Черкесской республики. Летчик-ас погиб при...Подробнее
На территории Красносельского района сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, ранее занимавшегося...Подробнее
Вооружённые силы Российской Федерации продолжают осуществлять специальную военную операцию на территории Украины. В...Подробнее
Даже введение эмбарго на поставку российского газа в ЕС не лишит Россию доходов. Об этом сообщает CNN Business,...Подробнее
Польша продолжает поставлять Украине различное вооружение, в том числе и самоходные гаубицы. Эксперты говорят о том,...Подробнее
Президент Фонда экономических исследований Михаил Хазин заявил о том, что у России есть все шансы избежать грядущего...Подробнее
Роскомнадзор подтвердил, что в России принято решение о блокировке VPN-сервисов, в том числе Proton VPN, на проблемы с...Подробнее
Комментировать