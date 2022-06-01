Конюшенное ведомство досталось компании, связанной с дочерью Беглова

Сегодня, 22:28

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Конюшенное ведомство досталось компании, связанной с дочерью Беглова
Фото из открытых источников

Право на аренду Конюшенного ведомства по программе «Рубль за метр» выиграла компания «Бахчисарай». Ряд информационных источников ранее отмечали, что данной организацией владеет бизнесмен Год Нисанов, но предприниматель отрицает это. По неподтвержденным данным, ООО «Бахчисарай» может принадлежать дочери губернатора Санкт-Петербурга Ольге Кудряшовой.

Так, издание «Коммерсантъ» отмечало, что арендовать Конюшенное ведомство по результатам проведенного конкурса будет компания «Бахчисарай». Ее владелицей выступает Ирина Евршова, помимо прочего, возглавляющая ООО «Новая Бахча», одним из совладельцев которого является Илюша Юсупов. Последний также входит в число собственников ООО «Пламя», развивающего известный столичный продовольственный рынок «Фуд Сити». Данный проект журналисты связывают с Годом Нисановым и ГК «Киевская площадь», однако сам бизнесмен опровергает эту информацию.

По неподтвержденным данным одного из источников в бизнес-кругах, владелицей компании «Бахчисарай», получившей права на аренду Конюшенного ведомства, вероятно, является дочь Александра Беглова. Также он отметил, что, вероятно, Нисанов не имеет отношения к организации, выигравшей конкурс.

«Мне сообщили, что компанией-победителем конкурса может владеть дочь Беглова, но подтверждений этому пока нет», — поделился источник.

Напомним, права на аренду Конюшенного ведомства определялись в рамках соответствующего конкурса, прошедшего в марте текущего года. Сами торги проходили не без проблем и условия проведения даже стали предметом рассмотрения в ФАС. Стоимость контракта составила 40 млн рублей в год. По данным СМИ, в здании планируют обустроить многофункциональный комплекс с торговыми зонами, заведениями общепита и гостиницами. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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