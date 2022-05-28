Грубые нарушения выявили на торгах за право на аренду Конюшего ведомства — СМИ

Внимание Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу привлекли махинации, проводимые во время торгов за право аренды Конюшенного ведомства. Из-за нарушений результаты могут быть аннулированы.

Согласно условиям, с победителем конкурса заключается договор аренды здания на 49 лет в рамках программы «Рубль за метр». Результаты аукциона подвели сегодня, 30 мая.

Из всех заявок Смольный оставил только двух претендентов — ООО «СПб Развитие» и ООО «Бахчисарай». СМИ писали, что компании связаны друг с другом и имеют общего бенефициара.

Торги продолжались менее 20 минут, а стоимость цены за аренду исторического объекта увеличилась до 437 499 рублей. В связи с этим правообладатель будет ежемесячно выплачивать 3,3 миллиона рублей до того момента, пока здание не будет введено в эксплуатацию.

Однако результаты с большой долей вероятности признают недействительными. Компания «Альфа», которая не попала в список претендентов, написала жалобу в УФАС. Согласно закону, Комитет имущественных отношений Петербурга не имеет право заключать договор аренды до принятия решения антимонопольным ведомством.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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