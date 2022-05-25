319-летие Петербург отметил в кучах неубранного мусора

Сегодня, 14:43

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319-летие Петербург отметил в кучах неубранного мусора
Фото: Мария К. / gorod.gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не сумел решить проблему с уборкой мусора в городе и 319-летие города петербуржцы встретили посреди неубранных отходов. 

Журналисты в день города изучили заявки на портале «Наш Санкт-Петербург» и подсчитали число жалоб петербуржцев на неубранные ТКО. Оказалось, что на ресурсе в стадии обработки висит не менее 2000 жалоб на некачественную уборку города и разбросанный мусор, некоторые запросы сопровождаются красочными фото.


 День города является важным для петербуржцев событием. К 27 мая Северную столицу можно было подготовить к торжеству качественно, но команда Беглова опять не справилась с задачей должным образом. Мусор остался на своих местах. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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