319-летие Петербург отметил в кучах неубранного мусора

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не сумел решить проблему с уборкой мусора в городе и 319-летие города петербуржцы встретили посреди неубранных отходов.

Журналисты в день города изучили заявки на портале «Наш Санкт-Петербург» и подсчитали число жалоб петербуржцев на неубранные ТКО. Оказалось, что на ресурсе в стадии обработки висит не менее 2000 жалоб на некачественную уборку города и разбросанный мусор, некоторые запросы сопровождаются красочными фото.



День города является важным для петербуржцев событием. К 27 мая Северную столицу можно было подготовить к торжеству качественно, но команда Беглова опять не справилась с задачей должным образом. Мусор остался на своих местах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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