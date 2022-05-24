Компания «Мегалайн» ориентируется на развитие IT-технологий при рекультивации «Горской»

RusVesna: в Днепропетровской области прогремели взрывы
24 мая в Днепропетровской области прогремели взрывы. По некоторым данным, ВС РФ нанесли удары по военному объекту в...Подробнее
В Санкт-Петербурге может появиться крупнейший IT-кластер в России. «Мегалайн», ответственная за проект по рекультивации промзоны «Горская» сделала упор IT-кластеры с объектами инновационной деятельности и, в связи с этим, изначальные планы пришлось подкорректировать, сообщил ФАН глава компании Геннадий Корупятник.
Корупятник добавил, что сфера IT и Light Industrial являются востребованными в Петербурге. Он считает, что «Горская» станет достойным местом для развития данных отраслей на территории РФ.
Напомним, что на месте 150 Га бывшей стройплощадки дамбы и пустыря появится уникальные зоны как для жителей Петербурга и Ленобласти, так и для приезжих гостей и туристов. В новой «Горской» расположится IT-кластер, объекты Light Industrial, музей Дамбы, благоустроенная набережная, гостиницы и инфраструктура, предназначенная для развития среднего и малого бизнеса.
Напомним, в 2021 году, на ПМЭФ, руководство компании «Мегалайн» подписало с правительством города соглашение о реализации проекта «Горская». За прошедшее время подготовлен пакет необходимых для согласования документов, получена поддержка от АСИ и Министерства строительства, проведены проектно-изыскательские работы. В конце 2021 года «Мегалайн» объявили открытый международный конкурс на лучшее архитектурно-градостроительное решение. Победителя «Мегалайн» объявит 16 июня на ПМЭФ-2022.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
24 мая в Днепропетровской области прогремели взрывы. По некоторым данным, ВС РФ нанесли удары по военному объекту в...Подробнее
О том, где Украина может разместить американские ЗРК Patriot, рассказал полковник запаса Сергей Хатылев. В беседе с...Подробнее
Тотального бегства иностранцев из стен института не наблюдается, но уже имеющиеся потери «обидно» задели главу...Подробнее
Накануне ночью медики петербургской скорой помощи с Рыбацкого проспекта госпитализировали нетрезвого...Подробнее
В Красносельском районе Санкт-Петербурга пятнадцатилетняя девушка в наушниках выбежала на проезжую часть и попала под...Подробнее
Накануне правоохранители Калининского района Северной столицы приняли сообщение о ДТП, произошедшем возле дома номер...Подробнее
В Ингушетии прошли похороны капитана Адама Хамхоева. Командир десантно-штурмовой роты, который погиб в ходе специальной...Подробнее
О недостатках западного оружия рассказал военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, все недостатки западного...Подробнее
Визит президента США Джо Байдена в Японию и Южную Корею – это сигнал Китаю. Об этом пишет издание «Русская Весна»,...Подробнее
Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов еще в 2003 году мог лишить Северную столицу стадиона...Подробнее
Комментировать