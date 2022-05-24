Компания «Мегалайн» ориентируется на развитие IT-технологий при рекультивации «Горской»

Вчера, 23:16

0

Image 16+
Компания «Мегалайн» ориентируется на развитие IT-технологий при рекультивации «Горской»
Фото из открытых источников

В Санкт-Петербурге может появиться крупнейший IT-кластер в России. «Мегалайн», ответственная за проект по рекультивации промзоны «Горская» сделала упор IT-кластеры с объектами инновационной деятельности и, в связи с этим, изначальные планы пришлось подкорректировать, сообщил ФАН глава компании Геннадий Корупятник.

«Горская» — это четыре основных кластера: IT-сектор, Light Industrial, туристический и культурный. Правда, между ними мы сделали небольшие изменения в пропорциях. Учитывая нынешнюю ситуацию, решили акцентировать внимание на IT-кластере и сопутствующих производствах. В целом проект остался прежним», — отметил он.

Корупятник добавил, что сфера IT и Light Industrial являются востребованными в Петербурге. Он считает, что «Горская» станет достойным местом для развития данных отраслей на территории РФ.

Напомним, что на месте 150 Га бывшей стройплощадки дамбы и пустыря появится уникальные зоны как для жителей Петербурга и Ленобласти, так и для приезжих гостей и туристов. В новой «Горской» расположится IT-кластер, объекты Light Industrial, музей Дамбы, благоустроенная набережная, гостиницы и инфраструктура, предназначенная для развития среднего и малого бизнеса.

Напомним, в 2021 году, на ПМЭФ, руководство компании «Мегалайн» подписало с правительством города соглашение о реализации проекта «Горская». За прошедшее время подготовлен пакет необходимых для согласования документов, получена поддержка от АСИ и Министерства строительства, проведены проектно-изыскательские работы. В конце 2021 года «Мегалайн» объявили открытый международный конкурс на лучшее архитектурно-градостроительное решение. Победителя «Мегалайн» объявит 16 июня на ПМЭФ-2022. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Компания «Мегалайн» ориентируется на развитие IT-технологий при рекультивации «Горской»

Вчера, 23:16

Петербургские полицейские задержали мужчину, находящегося в розыске в Белоруссии

Вчера, 12:49

Только после восьмого выстрела сотрудники ДПС смогли остановить на КАД пьяного петербургского водителя

Вчера, 11:39

С первого июня жители Санкт-Петербурга смогут оформить разрешения на парковку до расширения платной парковочной зоны

24-05-2022, 22:04

Мирилашвили при поддержке Беглова едва не лишил Петербург «Газпром-Арены»

24-05-2022, 17:49

Петербургские оперативники задержали восемнадцатилетнего студента, подозреваемого в обмане пожилой пенсионерки

24-05-2022, 13:49

В Петербурге пятнадцатилетняя девушка попала в ДТП с участием полицейского автомобиля

23-05-2022, 22:24

Бывший возлюбленный жительницы Санкт-Петербурга угнал её иномарку, устроил аварию и попытался сбежать

23-05-2022, 19:14

Сколтех потерял несколько ценных иностранных кадров из преподавательского состава, Петербург лишается отечественных специалистов

23-05-2022, 18:58

«Делайте ставки!»: для жителя Санкт-Петербурга нетрезвая игра с ножом закончилась ранением шеи и госпитализацией

23-05-2022, 12:04

В Петербурге десятилетняя девочка получила травмы, упав с гимнастических колец на детской площадке

22-05-2022, 19:14

«Пьяная» иномарка сбила подростка-велосипедиста в Московском районе Санкт-Петербурга

22-05-2022, 13:49

Семиклассник из Ленинградской области сбил пенсионера, катаясь на мини-мотоцикле, и попытался сбежать. Пострадавший попал в реанимацию

21-05-2022, 17:34

Массовый мор: петербургская рыба продолжает гибнуть из-за сложной экологической обстановки

21-05-2022, 15:07

Петербургский Эрмитаж проведёт археофест с чтением лекций о музейных экспонатах

20-05-2022, 23:59

Петербургские сотрудники ФСБ и МВД задержали мужчину, расписавшего стену Академии ВМФ

20-05-2022, 21:54

Петербургские власти провели учёт диких животных, обитающих рядом с горожанами

20-05-2022, 14:29

Петербургский четвероклассник заехал на самокате под троллейбус

20-05-2022, 12:14

Санкт-Петербургский суд продлил меру пресечения бывшему главе Калининского района

19-05-2022, 17:59

В Петербурге вновь начались поиски желающих заниматься информационным обслуживанием остановок

19-05-2022, 13:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

RusVesna: в Днепропетровской области прогремели взрывы

RusVesna: в Днепропетровской области прогремели взрывы

24-05-2022, 17:59

0

24 мая в Днепропетровской области прогремели взрывы. По некоторым данным, ВС РФ нанесли удары по военному объекту в...

Подробнее
Военный эксперт сообщил, где ВСУ могут разместить ЗРК Patriot ВС США

Военный эксперт сообщил, где ВСУ могут разместить ЗРК Patriot ВС США

23-05-2022, 15:44

0

О том, где Украина может разместить американские ЗРК Patriot, рассказал полковник запаса Сергей Хатылев. В беседе с...

Подробнее
Сколтех потерял несколько ценных иностранных кадров из преподавательского состава, Петербург лишается отечественных специалистов

Сколтех потерял несколько ценных иностранных кадров из преподавательского состава, Петербург лишается отечественных специалистов

23-05-2022, 18:58

0

Тотального бегства иностранцев из стен института не наблюдается, но уже имеющиеся потери «обидно» задели главу...

Подробнее
«Делайте ставки!»: для жителя Санкт-Петербурга нетрезвая игра с ножом закончилась ранением шеи и госпитализацией

«Делайте ставки!»: для жителя Санкт-Петербурга нетрезвая игра с ножом закончилась ранением шеи и госпитализацией

23-05-2022, 12:04

0

Накануне ночью медики петербургской скорой помощи с Рыбацкого проспекта госпитализировали нетрезвого...

Подробнее
В Петербурге пятнадцатилетняя девушка попала в ДТП с участием полицейского автомобиля

В Петербурге пятнадцатилетняя девушка попала в ДТП с участием полицейского автомобиля

23-05-2022, 22:24

0

В Красносельском районе Санкт-Петербурга пятнадцатилетняя девушка в наушниках выбежала на проезжую часть и попала под...

Подробнее
Бывший возлюбленный жительницы Санкт-Петербурга угнал её иномарку, устроил аварию и попытался сбежать

Бывший возлюбленный жительницы Санкт-Петербурга угнал её иномарку, устроил аварию и попытался сбежать

23-05-2022, 19:14

0

Накануне правоохранители Калининского района Северной столицы приняли сообщение о ДТП, произошедшем возле дома номер...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В Ингушетии состоялись похороны погибшего на Украине племянника замминистра обороны

В Ингушетии состоялись похороны погибшего на Украине племянника замминистра обороны

23-05-2022, 15:24

0

В Ингушетии прошли похороны капитана Адама Хамхоева. Командир десантно-штурмовой роты, который погиб в ходе специальной...

Подробнее
Литовкин назвал западное оружие на Украине халтурой и указал на их недочеты

Литовкин назвал западное оружие на Украине халтурой и указал на их недочеты

24-05-2022, 14:54

0

О недостатках западного оружия рассказал военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, все недостатки западного...

Подробнее
Президент США Джо Байден сделал России и КНР последнее предупреждение по ООН и Тайваню

Президент США Джо Байден сделал России и КНР последнее предупреждение по ООН и Тайваню

24-05-2022, 12:14

0

Визит президента США Джо Байдена в Японию и Южную Корею – это сигнал Китаю. Об этом пишет издание «Русская Весна»,...

Подробнее
Мирилашвили при поддержке Беглова едва не лишил Петербург «Газпром-Арены»

Мирилашвили при поддержке Беглова едва не лишил Петербург «Газпром-Арены»

24-05-2022, 17:49

0

Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов еще в 2003 году мог лишить Северную столицу стадиона...

Подробнее