Компания «Мегалайн» ориентируется на развитие IT-технологий при рекультивации «Горской»

В Санкт-Петербурге может появиться крупнейший IT-кластер в России. «Мегалайн», ответственная за проект по рекультивации промзоны «Горская» сделала упор IT-кластеры с объектами инновационной деятельности и, в связи с этим, изначальные планы пришлось подкорректировать, сообщил ФАН глава компании Геннадий Корупятник.

«Горская» — это четыре основных кластера: IT-сектор, Light Industrial, туристический и культурный. Правда, между ними мы сделали небольшие изменения в пропорциях. Учитывая нынешнюю ситуацию, решили акцентировать внимание на IT-кластере и сопутствующих производствах. В целом проект остался прежним», — отметил он.

Корупятник добавил, что сфера IT и Light Industrial являются востребованными в Петербурге. Он считает, что «Горская» станет достойным местом для развития данных отраслей на территории РФ.

Напомним, что на месте 150 Га бывшей стройплощадки дамбы и пустыря появится уникальные зоны как для жителей Петербурга и Ленобласти, так и для приезжих гостей и туристов. В новой «Горской» расположится IT-кластер, объекты Light Industrial, музей Дамбы, благоустроенная набережная, гостиницы и инфраструктура, предназначенная для развития среднего и малого бизнеса.

Напомним, в 2021 году, на ПМЭФ, руководство компании «Мегалайн» подписало с правительством города соглашение о реализации проекта «Горская». За прошедшее время подготовлен пакет необходимых для согласования документов, получена поддержка от АСИ и Министерства строительства, проведены проектно-изыскательские работы. В конце 2021 года «Мегалайн» объявили открытый международный конкурс на лучшее архитектурно-градостроительное решение. Победителя «Мегалайн» объявит 16 июня на ПМЭФ-2022.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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