Сколтех потерял несколько ценных иностранных кадров из преподавательского состава, Петербург лишается отечественных специалистов

Вчера, 18:58

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Сколтех потерял несколько ценных иностранных кадров из преподавательского состава, Петербург лишается отечественных специалистов
Ректор Сколтеха Александр Кулешов. Фото: Sk.ru

Тотального бегства иностранцев из стен института не наблюдается, но уже имеющиеся потери «обидно» задели главу учреждения Александра Кулешова. 

Уже давно Сколтех подключает к преподаванию иностранцев. По словам главы института Александра Кулешова, не важна национальность профессор. При подборе кадров важен опыт будущего работника и желательно в передовых международных университетах. 

Однако в связи с началом спецоперации на Украине и вводом западных санкций, ряды преподавательского состава Сколтеха несколько поредели. 

«Например, Натали Берлофф, прекрасный ученый, работающая в области поляритоники, расторгла контракт и сейчас работает в Кембридже. Мне жаль, что мы ее потеряли. Из таких же обидных потерь — два украинца, два молодых, очень талантливых парня. С большой долей вероятности могу прогнозировать, что один из них — будущий лауреат Филдсовской премии», — рассказал Кулешов. 

Отдельные потери кажутся руководителю Сколтеху довольно «обидными», но при этом тотального бегства иностранцев из стен института не наблюдается. 

Вопрос об оттоке ученых из России стоит уже давно. Правительство страны предпринимает попытки для того, чтобы задержать профессионалов. Несмотря на последние события в Санкт-Петербурге все еще намерены реализовать масштабный проект рекультивации одной из промышленных зон. При этом применяется новая актуальная модель к этому процессу. 

Так, на месте промзоны «Горская» появится пристанище для предпринимателей и айтишников. Как рассказывали «Сенсаций.нет» компания «Мегалайн» намерена сделать из депрессивной территории IT-кластер с малой промышленной зоной. В результате в Санкт-Петербурге прибавится почти 17,5 тысяч рабочих мест. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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