Мирилашвили при поддержке Беглова едва не лишил Петербург «Газпром-Арены»

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Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов еще в 2003 году мог лишить Северную столицу стадиона «Газпром-Арена», который является домашней площадкой футбольного клуба «Зенит». Тогда он четыре месяца занимал пост врио градоначальника и пытался помочь миллиардеру Михаилу Мирилашвили приватизировать объект.
Беглову и Мирилашвили не хватило времени на приватизацию стадиона, так как губернаторский пост в их распоряжении оказался всего на 4 месяца. Менее чем за месяц компания «Петро Мир», принадлежащая Мирилашвили, провела конкурс решений, представила проект и успела подать нужные для приватизации документы. Есть вероятность, что Беглов мог специально провалить подготовительную к выборам кампанию для Валентины Матвиенко, чтобы выиграть дополнительное время.
После второго тура выборов, в октябре 2003 года, в ситуацию вмешалась Валентина Матвиенко, как только стала губернатором Петербурга. Она остановила процесс приватизации с уже готовым проектом на 150 миллионов долларов, по всей видимости, усмотрев коррупционную схему в его реализации.
Стадион имени С.М. Кирова едва не попал в руки Мирилашвили, который в том же 2003 году получил приговор на 12 лет колонии строгого режима за похищение двух человек, в последствие найденных мертвыми. Почему криминальное прошлое друга не смущало Беглова, когда он пытался помочь ему реализовать проект, остается загадкой. Таким образом, если бы тогда Беглову удалось добиться приватизации для Мирилашвили, у «Зенита» могло бы не быть домашнего стадиона.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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