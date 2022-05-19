Массовый мор: петербургская рыба продолжает гибнуть из-за сложной экологической обстановки

Жители Санкт-Петербурга продолжают замечать мертвую рыбу в реках и каналах города. Эксперты связывают это со сложной экологической обстановкой.

В паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» пользователь сообщил о мертвой рыбе в Фонтанке в районе Измайловского проспекта.

Петербуржцы в комментариях выразили обеспокоенность в связи с произошедшим. Они сообщили, что подобные инциденты встречаются в различных районах Северной столицы.

«Сегодня у Литейного моста на наб. Кутузова тоже косяк дохлой рыбы видели», — написала одна из пользователей соцсети «ВКонтакте».

Экологи многократно акцентировали внимание на ухудшающейся обстановке. Эксперты напомнили о работе коммунальных служб, которые зимой сбрасывали пропитанный грязью и реагентами снег в реки и каналы. Стоит отметить, что загрязнение акватории проходит при попустительстве губернатора Александра Беглова и его окружения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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