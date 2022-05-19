Массовый мор: петербургская рыба продолжает гибнуть из-за сложной экологической обстановки

Сегодня, 15:07

0

Image 16+
Массовый мор: петербургская рыба продолжает гибнуть из-за сложной экологической обстановки
Фото: ТГ-канал "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Жители Санкт-Петербурга продолжают замечать мертвую рыбу в реках и каналах города. Эксперты связывают это со сложной экологической обстановкой.

В паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» пользователь сообщил о мертвой рыбе в Фонтанке в районе Измайловского проспекта.

Петербуржцы в комментариях выразили обеспокоенность в связи с произошедшим. Они сообщили, что подобные инциденты встречаются в различных районах Северной столицы.

«Сегодня у Литейного моста на наб. Кутузова тоже косяк дохлой рыбы видели», — написала одна из пользователей соцсети «ВКонтакте».

 

Экологи многократно акцентировали внимание на ухудшающейся обстановке. Эксперты напомнили о работе коммунальных служб, которые зимой сбрасывали пропитанный грязью и реагентами снег в реки и каналы. Стоит отметить, что загрязнение акватории проходит при попустительстве губернатора Александра Беглова и его окружения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Массовый мор: петербургская рыба продолжает гибнуть из-за сложной экологической обстановки

Сегодня, 15:07

Петербургский Эрмитаж проведёт археофест с чтением лекций о музейных экспонатах

Вчера, 23:59

Петербургские сотрудники ФСБ и МВД задержали мужчину, расписавшего стену Академии ВМФ

Вчера, 21:54

Петербургские власти провели учёт диких животных, обитающих рядом с горожанами

Вчера, 14:29

Петербургский четвероклассник заехал на самокате под троллейбус

Вчера, 12:14

Санкт-Петербургский суд продлил меру пресечения бывшему главе Калининского района

19-05-2022, 17:59

В Петербурге вновь начались поиски желающих заниматься информационным обслуживанием остановок

19-05-2022, 13:49

В Пикалёво Ленинградской области годовалый ребёнок погиб от удара электрическим током, играя отвёрткой рядом с розеткой

18-05-2022, 12:09

В четырёх муниципалитетах Санкт-Петербурга появятся новые зоны платной парковки

18-05-2022, 10:39

Петербург продолжает терять специалистов IT-сферы

16-05-2022, 13:47

Активист Шестаков призвал прекратить загрязнение акватории Петербурга на фоне массового заражения корюшки

15-05-2022, 09:26

Петербургские оперативники задержали молодого человека, причастного к телефонному мошенничеству

14-05-2022, 18:54

Житель Санкт-Петербурга трансформировал условный срок заключения в реальный, учинив пальбу из ружья

14-05-2022, 13:04

Губернатор Санкт-Петербурга предложил отменить масочный режим

13-05-2022, 19:14

Проблемы с экологией в Петербурге могут испортить фестиваль корюшки

13-05-2022, 15:04

Невиновному супругу грозили большие неприятности: жительницу Петербурга, оговорившую своего мужа, оштрафовали на десять тысяч

12-05-2022, 22:04

В Петербурге местный житель поссорился с соседом и выстрелил в его окно из ракетницы

12-05-2022, 15:39

Петербуржцы не верят в способность Смольного решить проблемы транспортной реформы

12-05-2022, 11:17

Эколог Шевчук: Петербург может лишиться своей "главной рыбы" из-за сброса реагентов в воду

12-05-2022, 09:02

В Волхове Ленинградской области дочь-подросток выстрелила в отца, после чего несколько раз ударила его ножом

11-05-2022, 17:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

У берегов острова Змеиный был замечен неизвестный 100-метровый военный корабль

У берегов острова Змеиный был замечен неизвестный 100-метровый военный корабль

19-05-2022, 08:29

0

Неопознанный военный корабль длиной около 100 метров замечен рядом с островом Змеиный. Идентифицировать его по...

Подробнее
Массовый мор: петербургская рыба продолжает гибнуть из-за сложной экологической обстановки

Массовый мор: петербургская рыба продолжает гибнуть из-за сложной экологической обстановки

Сегодня, 15:07

0

Жители Санкт-Петербурга продолжают замечать мертвую рыбу в реках и каналах города. Эксперты связывают это со сложной...

Подробнее
Израиль готовит одну из наиболее масштабных военных спецопераций на территории Сирии

Израиль готовит одну из наиболее масштабных военных спецопераций на территории Сирии

Вчера, 19:49

0

Судя по информации СМИ Израиля, изданий Турции, сведений короля Иордании Абдаллы II о том, что военнослужащие Ирана и...

Подробнее
Артамонов сообщил о том, почему Z-операция ВС из РФ идет слишком медленно

Артамонов сообщил о том, почему Z-операция ВС из РФ идет слишком медленно

Вчера, 14:29

0

Известный российский эксперт по военным вопросам Александр Артамонов оценил мнения, которые периодически раздаются в...

Подробнее
Свердловский изготовитель полуфабрикатов сделал 429 кг чебуреков из 135 кг сырья

Свердловский изготовитель полуфабрикатов сделал 429 кг чебуреков из 135 кг сырья

18-05-2022, 16:09

0

Производитель полуфабрикатов из Свердловской области, как следует из документов, на которые ссылается региональное...

Подробнее
Украинские журналисты рассказали о негодности российских вертолетов Ка-52

Украинские журналисты рассказали о негодности российских вертолетов Ка-52

18-05-2022, 18:09

0

Украинские СМИ со ссылкой на западных специалистов в области авиации сообщили о непригодности российских ударных...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В Петербурге вновь начались поиски желающих заниматься информационным обслуживанием остановок

В Петербурге вновь начались поиски желающих заниматься информационным обслуживанием остановок

19-05-2022, 13:49

0

«Организатор перевозок» Северной столицы предпринял повторную попытку найти подрядчиков, готовых заняться содержанием...

Подробнее
Россия с космодрома Плесецк запустила «Союз» с военным спутником

Россия с космодрома Плесецк запустила «Союз» с военным спутником

19-05-2022, 11:59

0

Космические войска ВКС РФ с космодрома Плесецк успешно запустили ракету-носитель «Союз-2.1а», которая доставит на...

Подробнее
Генерал Липовой объяснил, что мешает ВС РФ жестко зачистить границы от ВСУ

Генерал Липовой объяснил, что мешает ВС РФ жестко зачистить границы от ВСУ

19-05-2022, 15:04

0

Россия вынуждена действовать осторожно, чтобы не поддаться на провокации ВСУ. Об этом заявил генерал-майор авиации...

Подробнее
Санкт-Петербургский суд продлил меру пресечения бывшему главе Калининского района

Санкт-Петербургский суд продлил меру пресечения бывшему главе Калининского района

19-05-2022, 17:59

0

Куйбышевским районным судом Санкт-Петербурга продлён срок изоляции экс-главы Калининского района Ивана Громова и его...

Подробнее