Прививки от гриппа получат более 3 млн петербуржцев

По причине стремительного распространения COVID-19, власти Петербурга решили начать вакцинацию от гриппа раньше, чем планировалось.

Губернатор города Александр Беглов утверждает, что вирус может крайне негативно сказаться на протекании других заболеваниях. В связи с этим медикам поручено использовать все имеющиеся методы защиты.

Глава сообщил, что этой осенью в Петербурге ожидается появление нового штамма гриппа, к которому иммунитет у людей еще не выработан.

Правительство запланировало проведение прививочной кампании для более чем 60% граждан. В численном значении это более 3 млн человек, из них 488 тысяч – дети.

По данным статистики, каждый год гриппом заболевает каждый 3-5 ребенок и каждый 5-10 взрослый. Однако, в данной ситуации опасны именно осложнения после болезни. Особенно осторожными нужно быть лицам пожилого возраста, беременным, детям, и людям с хроническими заболеваниями.