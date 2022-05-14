Петербург продолжает терять специалистов IT-сферы

Сегодня, 13:47

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Петербург продолжает терять специалистов IT-сферы
Фото: stock.adobe.com

Северная столица не смогла организовать должные меры поддержки для айтишников, которые стали массово уезжать из города. Петербург уже потерял уже 50-70 тысяч специалистов этой сферы за последние пару месяцев. 

Представители экспертного сообщества предположили, что в будущем времени произойдет «вторая волна» оттока кадров. Среди покидающих Петербург специалистов оказались и крупные игроки рынка информационных технологий. В качестве примера можно привести компанию JetBrains, которая выставила свой офис на продажу.

Смольный, на фоне появившихся заявлений, объявил о подготовке новых сотрудников в сфере IT и переквалификации других специалистов. Но ни действующий губернатор Александр Беглов, ни его команда не смогли исправить ситуацию и повторить опыт Москвы. Чиновники столицы России увеличили объемы финансирования и льготного кредитования IT-компаний, а также создали новые гранты на проекты импортозамещения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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