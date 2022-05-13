Активист Шестаков призвал прекратить загрязнение акватории Петербурга на фоне массового заражения корюшки

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Популяция одного из негласных символов Санкт-Петербурга – корюшки, стремительно снижается. Экологи бьют тревогу и акцентируют внимание властей на проблеме загрязнения акватории Северной столицы и Ленинградской области. Так, глава экологического волонтерского общественного движения «Город Первых» Данила Шестаков в беседе с корреспондентом портала Petersburg News высказался о вероятности исчезновения легендарной петербургской рыбы из акватории города.
Ранее СМИ уже сообщали о недобросовестной работе сотрудников коммунальных служб, которые в прошедшем зимнем сезоне сбрасывали снег с частицами пыли и грязи, а также с опасными реагентами в водоемы Северной столицы. Градоначальник Александр Беглов не смог проконтролировать работу подведомственных ему комитетов, что в результате и привело к умерщвлению знаковой рыбы.
Эксперт посоветовал петербургским властям обратить внимание на экологическую проблему, а также призвал пресечь «коммунальный беспредел». Если этого не сделать, корюшка рискует навсегда исчезнуть с прилавков магазинов.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о выловленной в Финском заливе корюшке, зараженной личинками опасных паразитов. Дальнейшее загрязнение городской акватории может привести к гибели и болезням не только знаковой петербургской рыбы, но и других речных обитателей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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