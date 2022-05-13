Активист Шестаков призвал прекратить загрязнение акватории Петербурга на фоне массового заражения корюшки

Сегодня, 09:26

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Активист Шестаков призвал прекратить загрязнение акватории Петербурга на фоне массового заражения корюшки
Фото: youtube.com

Популяция одного из негласных символов Санкт-Петербурга – корюшки, стремительно снижается. Экологи бьют тревогу и акцентируют внимание властей на проблеме загрязнения акватории Северной столицы и Ленинградской области. Так, глава экологического волонтерского общественного движения «Город Первых» Данила Шестаков в беседе с корреспондентом портала Petersburg News высказался о вероятности исчезновения легендарной петербургской рыбы из акватории города. 

Ранее СМИ уже сообщали о недобросовестной работе сотрудников коммунальных служб, которые в прошедшем зимнем сезоне сбрасывали снег с частицами пыли и грязи, а также с опасными реагентами в водоемы Северной столицы. Градоначальник Александр Беглов не смог проконтролировать работу подведомственных ему комитетов, что в результате и привело к умерщвлению знаковой рыбы.

«Бедная корюшка. Я просто только 9 мая вернулся из Санкт-Петербурга, видел ее, но так и не попробовал. Это действительно бренд. Мы лишимся всего, если не будем ответственно относиться к природе», – подчеркнул Шестаков.

Эксперт посоветовал петербургским властям обратить внимание на экологическую проблему, а также призвал пресечь «коммунальный беспредел». Если этого не сделать, корюшка рискует навсегда исчезнуть с прилавков магазинов.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о выловленной в Финском заливе корюшке, зараженной личинками опасных паразитов. Дальнейшее загрязнение городской акватории может привести к гибели и болезням не только знаковой петербургской рыбы, но и других речных обитателей. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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