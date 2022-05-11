Проблемы с экологией в Петербурге могут испортить фестиваль корюшки

Сегодня, 15:04

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Проблемы с экологией в Петербурге могут испортить фестиваль корюшки
Фото: youtube.com

Традиционный фестиваль корюшки в Санкт-Петербурге состоится на пляже Петропавловской крепости с 14 по 15 мая. Однако его проведение может омрачить дефицит рыбы, вызванный сложной экологической ситуацией.

В рамках фестиваля горожанам обещают распродажу корюшки по специальным ценам. Эксперты предупреждают, что в этом году рыбы может хватить не всем, так как в Северной столице наблюдается массовый мор этой рыбы.

Отчасти это связано с провальной кампанией по уборке улиц прошедшей зимой. Коммунальщики скидывали пропитанный реагентами и грязью снег в акваторию петербургских рек.

«Это соль плавильная, которая плавит этот снег. Соответственно, это все попадает в реки, в том числе в Неву. В сбросах нет ничего хорошего, от этих реагентов надо отходить или использовать только какие-то ультрасовременные», – рассказала ихтиолог Екатерина Воропаева.

Инциденты со сбросом снега в воду минувшей зимой были замечены после заявления губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о «реформировании системы уборки улиц». Эта практика должна была исключить наличие подобных происшествий, однако реальное положение дел не совпало со словами градоначальника.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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