Проблемы с экологией в Петербурге могут испортить фестиваль корюшки

Avia.pro: огромная военная колонна боевой техники в Донецкой области полностью уничтожена
В Донецкой области уничтожена огромная колонна военной техники. Об этом пишет информационный ресурс Авиа.про, отмечая,...Подробнее
Традиционный фестиваль корюшки в Санкт-Петербурге состоится на пляже Петропавловской крепости с 14 по 15 мая. Однако его проведение может омрачить дефицит рыбы, вызванный сложной экологической ситуацией.
В рамках фестиваля горожанам обещают распродажу корюшки по специальным ценам. Эксперты предупреждают, что в этом году рыбы может хватить не всем, так как в Северной столице наблюдается массовый мор этой рыбы.
Отчасти это связано с провальной кампанией по уборке улиц прошедшей зимой. Коммунальщики скидывали пропитанный реагентами и грязью снег в акваторию петербургских рек.
Инциденты со сбросом снега в воду минувшей зимой были замечены после заявления губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о «реформировании системы уборки улиц». Эта практика должна была исключить наличие подобных происшествий, однако реальное положение дел не совпало со словами градоначальника.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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