Петербуржцы не верят в способность Смольного решить проблемы транспортной реформы

Жители Петербурга устали терпеть неудобства из-за провальной транспортной реформы и предложили создать специальные общественные ресурсы.

По мнению горожан, Смольный не продумал должным образом новые маршруты. Люди вынуждены подолгу ждать общественный транспорт и делать несколько пересадок, что приводит к опозданиям на работу.

«Пора, коль скоро нас не понимают, создавать общественные ресурсы, чтобы помочь комитету по транспорту учесть все требования всех граждан, а не только те, которые он счел для себя оптимальными», — подчеркнул комментатор по имени Георгий.

Напомним, что транспортная реформа, которую инициировал губернатор Александр Беглов, стартовала 1 апреля. За это время в Сети накопилось значительное количество жалоб от горожан на сбои в работе валидаторов, исчезновение удобных маршрутов, а также необорудованные остановки. Однако градоначальник так и не решил эти проблемы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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