Avia.pro: огромная военная колонна боевой техники в Донецкой области полностью уничтожена
В Донецкой области уничтожена огромная колонна военной техники. Об этом пишет информационный ресурс Авиа.про, отмечая,...Подробнее
Жители Петербурга устали терпеть неудобства из-за провальной транспортной реформы и предложили создать специальные общественные ресурсы.
По мнению горожан, Смольный не продумал должным образом новые маршруты. Люди вынуждены подолгу ждать общественный транспорт и делать несколько пересадок, что приводит к опозданиям на работу.
Напомним, что транспортная реформа, которую инициировал губернатор Александр Беглов, стартовала 1 апреля. За это время в Сети накопилось значительное количество жалоб от горожан на сбои в работе валидаторов, исчезновение удобных маршрутов, а также необорудованные остановки. Однако градоначальник так и не решил эти проблемы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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В Донецкой области уничтожена огромная колонна военной техники. Об этом пишет информационный ресурс Авиа.про, отмечая,...Подробнее
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