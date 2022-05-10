Петербуржцы не верят в способность Смольного решить проблемы транспортной реформы

Сегодня, 11:17

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Петербуржцы не верят в способность Смольного решить проблемы транспортной реформы
Фото: www.gov.spb.ru

Жители Петербурга устали терпеть неудобства из-за провальной транспортной реформы и предложили создать специальные общественные ресурсы.

По мнению горожан, Смольный не продумал должным образом новые маршруты. Люди вынуждены подолгу ждать общественный транспорт и делать несколько пересадок, что приводит к опозданиям на работу.

«Пора, коль скоро нас не понимают, создавать общественные ресурсы, чтобы помочь комитету по транспорту учесть все требования всех граждан, а не только те, которые он счел для себя оптимальными», — подчеркнул комментатор по имени Георгий. 

Напомним, что транспортная реформа, которую инициировал губернатор Александр Беглов, стартовала 1 апреля. За это время в Сети накопилось значительное количество жалоб от горожан на сбои в работе валидаторов, исчезновение удобных маршрутов, а также необорудованные остановки. Однако градоначальник так и не решил эти проблемы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Петербуржцы не верят в способность Смольного решить проблемы транспортной реформы

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