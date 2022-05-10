Эколог Шевчук: Петербург может лишиться своей "главной рыбы" из-за сброса реагентов в воду

Жители Северной столицы столкнулись с малым уловом корюшки в текущем году, а через несколько лет и вовсе могут остаться без «главной рыбы» из-за действий местных коммунальных служб. Последние скидывали снег с реагентами в акваторию местных рек, включая Неву, заявил в беседе с Live24 эколог и руководитель северо-западной общественной экологической организации «Зеленый Крест» Юрий Шевчук.

В текущем году стоимость килограмма корюшки оценивается в 700 рублей. В прошлом году любители деликатеса могли приобрести аналогичный вес за 300-350 рублей. Шевчук также отметил, что рыбаки часто вылавливают пораженную паразитами рыбу.

«Лет через 15-20 корюшки не будет вообще, я об этом уже предупреждал. Да и вообще рыбы, той, которую вылавливают, а не той которую выращивают, тоже очень в скором времени не будет, потому что вылавливают больше, нежели рыба успевает восстанавливаться», — указал эколог.

Эксперт обратил внимание, что экологический кризис может быть связан с несоблюдением правил по обработке грязного снега и попустительством действующего губернатора Северной столицы Александра Беглова и его команды. Последние не проконтролировали работу подведомственных им структур.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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