Avia.pro: огромная военная колонна боевой техники в Донецкой области полностью уничтожена
В Донецкой области уничтожена огромная колонна военной техники. Об этом пишет информационный ресурс Авиа.про, отмечая,...Подробнее
Жители Северной столицы столкнулись с малым уловом корюшки в текущем году, а через несколько лет и вовсе могут остаться без «главной рыбы» из-за действий местных коммунальных служб. Последние скидывали снег с реагентами в акваторию местных рек, включая Неву, заявил в беседе с Live24 эколог и руководитель северо-западной общественной экологической организации «Зеленый Крест» Юрий Шевчук.
В текущем году стоимость килограмма корюшки оценивается в 700 рублей. В прошлом году любители деликатеса могли приобрести аналогичный вес за 300-350 рублей. Шевчук также отметил, что рыбаки часто вылавливают пораженную паразитами рыбу.
Эксперт обратил внимание, что экологический кризис может быть связан с несоблюдением правил по обработке грязного снега и попустительством действующего губернатора Северной столицы Александра Беглова и его команды. Последние не проконтролировали работу подведомственных им структур.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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В Донецкой области уничтожена огромная колонна военной техники. Об этом пишет информационный ресурс Авиа.про, отмечая,...Подробнее
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