Avia.pro: огромная военная колонна боевой техники в Донецкой области полностью уничтожена
В Донецкой области уничтожена огромная колонна военной техники. Об этом пишет информационный ресурс Авиа.про, отмечая,...Подробнее
Финансовое положение пожилых граждан Санкт-Петербурга при действующем руководстве оставляет желать лучшего. Председатель городской общественной организации ветеранов Вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев в интервью журналистам заявил, что облегчить жизнь ветеранов ВОВ могло бы освобождение их от необходимости платить по счетам за ЖКУ.
Ранее глава Общества жителей блокадного Ленинграда Калининского района Жанна Киселева подчеркнула, что выделенные жилищной программой Смольного 133 миллиона рублей из федерального бюджета на расселение ветеранов Великой Отечественной войны придутся «ко двору». СМИ отмечали, что проблема обеспечения жильем ветеранов и блокадников до сих пор не решена, не факт, что этой суммы будет достаточно.
Отметим, что ситуацию с социальной обеспеченностью героев СССР в Северной столице сложно оценить положительно. Некоторые ветераны просто не могут дожить до получения положенных льгот. Экспертное сообщество осталось недовольно командой губернатора Александра Беглова, так как ветераны оказались «нужны» чиновникам лишь в преддверии 9 Мая.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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В Донецкой области уничтожена огромная колонна военной техники. Об этом пишет информационный ресурс Авиа.про, отмечая,...Подробнее
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