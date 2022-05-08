Волобуев призвал Смольный избавить ветеранов ВОВ от обязанности оплачивать услуги ЖКХ

Финансовое положение пожилых граждан Санкт-Петербурга при действующем руководстве оставляет желать лучшего. Председатель городской общественной организации ветеранов Вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев в интервью журналистам заявил, что облегчить жизнь ветеранов ВОВ могло бы освобождение их от необходимости платить по счетам за ЖКУ.

«Считаю, что, если участников Великой Отечественной войны освободят от уплаты по жилищно-коммунальным тарифам, это будет правильно и здорово. Их у нас в Петербурге осталось всего-навсего 2 тысячи 850 человек», — отметил Волобуев в беседе с « Правдой РУ ».

Ранее глава Общества жителей блокадного Ленинграда Калининского района Жанна Киселева подчеркнула, что выделенные жилищной программой Смольного 133 миллиона рублей из федерального бюджета на расселение ветеранов Великой Отечественной войны придутся «ко двору». СМИ отмечали, что проблема обеспечения жильем ветеранов и блокадников до сих пор не решена, не факт, что этой суммы будет достаточно.

Отметим, что ситуацию с социальной обеспеченностью героев СССР в Северной столице сложно оценить положительно. Некоторые ветераны просто не могут дожить до получения положенных льгот. Экспертное сообщество осталось недовольно командой губернатора Александра Беглова, так как ветераны оказались «нужны» чиновникам лишь в преддверии 9 Мая.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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