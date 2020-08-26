В Комздраве объяснили рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге

В Санкт-Петербурге Комитет по здравоохранению объяснил причину роста заболеваемости Covid-19 в городе в период последних дней августа.

Ранее было известно, что ежедневно за последнюю неделю обнаруживалось около 180 заболевших, тогда как до этого число не превышало 160 заболевших в сутки, о чем сообщает портал 78.ru.

Дмитрий Лисовец, глава Комздрава, объяснил, что рост заболеваемости может быть связан с тем, что в конце лета многие возвращаются домой из других регионов. Чиновник добавил, что по прогнозам осени ожидается еще больший подъем заболеваемости ОРВИ, но какая доля придется именно на вирус Covid-19, остается неизвестным.

Петербург уже подготовился к осеннему сезону и обеспечил город большим количеством коек для пациентов с коронавирусом. Численность таких коек приблизительно 12-13 тысяч мест.