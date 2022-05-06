«Нужная идея»: Шугалей обсудил с главой ЛНР Пасечником побратимство Петербурга и Луганска

Социолог из Санкт-Петербурга Максим Шугалей встретился с главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником. Во время мероприятия они обсудили возможность объявить Луганск и Северную столицу городами-побратимами.

Встреча Шугалея и Пасечника произошла накануне Дня Победы. Ученый в своем Телеграм-канале написал пост, где подчеркнул, что освобождение населенного пункта Попасной от СВУ стало хорошим подарком к 9 мая.

«Попасную и некоторые другие населенные пункты надо теперь восстанавливать. Чтобы привлечь внимание к этой задаче, я считаю, мы могли бы сделать символический жест, к примеру, как я предлагал ранее, объявить Луганск и Петербург городами-побратимами. Леонид Пасечник согласился, что это хорошая и нужная идея», – заявил Шугалей.

Ранее социолог обратился в Администрацию президента РФ и Государственную Думу с просьбой инициировать подготовку законопроекта «О городах побратимах ЛНР и ДНР». Он также направил письма с аналогичной идеей к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, председателю городского Законодательного собрания Александру Бельскому и главе ЛНР Леониду Пасечнику.

Шугалей отметил, что проект сможет укрепить экономические и культурные связи, а также помочь в разрешении гуманитарных вопросов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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