Петербург страдает от нехватки качественной спецтехники для уборки улиц

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Коммунальные службы снова оказались не готовы к летнему сезону, поскольку город до сих пор не купил технику со специальными комплектами оборудования, позволяющими действительно убирать улицы, а не разносить пыль по городу. Зимой к уборке снега Петербург был также не готов.
Председатель Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Василий Пониделко признал, что жалобы на пыль в воздухе действительно обоснованы. Согласно регламенту уборки, такого быть не должно, а сложившуюся ситуацию стоит рассматривать как ЧС.
Глава Жилищного комитета Петербурга Олег Зотов заявил о намерении города купить 1160 единиц уборочной техники со спецкомплектами оборудования. Это могло бы решить проблему с пылью. Только непонятно, когда именно.
Губернатор Александр Беглов сообщил о планах города по приобретению дополнительной техники для уборки 4 мая. Власти, которым свойственно запоздалое принятие решений, заранее об этом не позаботились. В итоге коммунальщики Петербурга опять не готовы к очередным «сезонным аномалиям». На этот раз это не снег и лед, а засушливость и пыль.
Прошлой осенью Беглов говорил о готовности города к любым чрезвычайным ситуациям в зимний сезон, но, когда начались снегопады, стало понятно, что это далеко не так. В городе произошел «снежный коллапс» из-за нехватки спецтехники. На весь Петербург оказалось всего 1700 единиц, хотя, по оценке экспертов, для уборки мегаполиса требуется около 3500-4000 спецмашин. Нехватка оборудования для уборки снега и льда привела к проблемам в Петербурге.
Согласно данным СМИ, уборочная техника в городе является внесезонной — в зависимости от задач на ней меняется навесное оборудование. Тем временем в Петербурге не хватает спецоборудования для уборки улиц уже в мае, а летом его необходимо использовать чаще. Закупка допоборудования проблему не решит – количество единиц спецтехники не будет превышать 3000 единиц, а качество ее работы может вызывать вопросы. Зимой петербуржцы страдали от снежных завалов, теперь их ждет новое испытание – «пыльный коллапс».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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