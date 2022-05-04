Петербург страдает от нехватки качественной спецтехники для уборки улиц

Смольный подтвердил поступление большого количества жалоб от петербуржцев, которых возмущает, что уборочные машины во время работы поднимают много пыли.

Коммунальные службы снова оказались не готовы к летнему сезону, поскольку город до сих пор не купил технику со специальными комплектами оборудования, позволяющими действительно убирать улицы, а не разносить пыль по городу. Зимой к уборке снега Петербург был также не готов.

Председатель Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Василий Пониделко признал, что жалобы на пыль в воздухе действительно обоснованы. Согласно регламенту уборки, такого быть не должно, а сложившуюся ситуацию стоит рассматривать как ЧС.

Глава Жилищного комитета Петербурга Олег Зотов заявил о намерении города купить 1160 единиц уборочной техники со спецкомплектами оборудования. Это могло бы решить проблему с пылью. Только непонятно, когда именно.

Губернатор Александр Беглов сообщил о планах города по приобретению дополнительной техники для уборки 4 мая. Власти, которым свойственно запоздалое принятие решений, заранее об этом не позаботились. В итоге коммунальщики Петербурга опять не готовы к очередным «сезонным аномалиям». На этот раз это не снег и лед, а засушливость и пыль.

Прошлой осенью Беглов говорил о готовности города к любым чрезвычайным ситуациям в зимний сезон, но, когда начались снегопады, стало понятно, что это далеко не так. В городе произошел «снежный коллапс» из-за нехватки спецтехники. На весь Петербург оказалось всего 1700 единиц, хотя, по оценке экспертов, для уборки мегаполиса требуется около 3500-4000 спецмашин. Нехватка оборудования для уборки снега и льда привела к проблемам в Петербурге.

Согласно данным СМИ, уборочная техника в городе является внесезонной — в зависимости от задач на ней меняется навесное оборудование. Тем временем в Петербурге не хватает спецоборудования для уборки улиц уже в мае, а летом его необходимо использовать чаще. Закупка допоборудования проблему не решит – количество единиц спецтехники не будет превышать 3000 единиц, а качество ее работы может вызывать вопросы. Зимой петербуржцы страдали от снежных завалов, теперь их ждет новое испытание – «пыльный коллапс».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700