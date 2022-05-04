Петербург страдает от нехватки качественной спецтехники для уборки улиц

Сегодня, 13:50

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Петербург страдает от нехватки качественной спецтехники для уборки улиц
Фото: www.gov.spb.ru

Смольный подтвердил поступление большого количества жалоб от петербуржцев, которых возмущает, что уборочные машины во время работы поднимают много пыли. 

Коммунальные службы снова оказались не готовы к летнему сезону, поскольку город до сих пор не купил технику со специальными комплектами оборудования, позволяющими действительно убирать улицы, а не разносить пыль по городу. Зимой к уборке снега Петербург был также не готов. 

Председатель Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Василий Пониделко признал, что жалобы на пыль в воздухе действительно обоснованы. Согласно регламенту уборки, такого быть не должно, а сложившуюся ситуацию стоит рассматривать как ЧС. 

Глава Жилищного комитета Петербурга Олег Зотов заявил о намерении города купить 1160 единиц уборочной техники со спецкомплектами оборудования. Это могло бы решить проблему с пылью. Только непонятно, когда именно.

Губернатор Александр Беглов сообщил о планах города по приобретению дополнительной техники для уборки 4 мая. Власти, которым свойственно запоздалое принятие решений, заранее об этом не позаботились. В итоге коммунальщики Петербурга опять не готовы к очередным «сезонным аномалиям». На этот раз это не снег и лед, а засушливость и пыль. 

Прошлой осенью Беглов говорил о готовности города к любым чрезвычайным ситуациям в зимний сезон, но, когда начались снегопады, стало понятно, что это далеко не так. В городе произошел «снежный коллапс» из-за нехватки спецтехники. На весь Петербург оказалось всего 1700 единиц, хотя, по оценке экспертов, для уборки мегаполиса требуется около 3500-4000 спецмашин. Нехватка оборудования для уборки снега и льда привела к проблемам в Петербурге.

Согласно данным СМИ, уборочная техника в городе является внесезонной — в зависимости от задач на ней меняется навесное оборудование. Тем временем в Петербурге не хватает спецоборудования для уборки улиц уже в мае, а летом его необходимо использовать чаще. Закупка допоборудования проблему не решит – количество единиц спецтехники не будет превышать 3000 единиц, а качество ее работы может вызывать вопросы. Зимой петербуржцы страдали от снежных завалов, теперь их ждет новое испытание – «пыльный коллапс».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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