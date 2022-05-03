Шугалея поблагодарили за "тыканье" в грязь носом чиновников

Беглов пытается выдать за «достижения» провалы Смольного в реализации транспортной реформы
Губернатор Петербурга Александр Беглов во время выступления в ЗакСе рассказал о несуществующих достижениях в реализации...Подробнее
Для отставки Александра Беглова с поста губернатора Петербурга накопилось очень много объективных причин. Такое мнение выразил социолог, общественный деятель Максим Шугалей.
Комментируя распространившуюся в СМИ информацию о скорой отставке петербургского градоначальника, Шугалей назвал такой исход закономерным.
Стоит отметить, что за время правления у Беглова не получилось зарекомендовать себя «крепким хозяйственником, он не смог сответствовать тому образу, который ему придумали имиджмейкеры. В качестве провальных дел Беглова можно назвать снегоуборочную кампанию, неудачный старт мусорной реформы, а также недоработки в транспортной сфере при ее модернизации.
С мнением Шугалея согласны жители города, в соцсетях они выразили признательность общественному деятелю за конструктивную критику в адрес руководства города.
По мнению горожан, Петербург при Беглове фактически все время находится в стагнации, он не развивается, несмотря на все обещания Смольного обеспечить «комфортную городскую среду».
Жители Петербурга убеждены, что регулярные систематические провалы чиновников непростительны, поэтому их необходимо заменить более компетентными сотрудниками.
Ранее Максим Шугалей указал на тот факт, что Беглов в своем ежегодном отчете не уделил достаточного внимания ключевым проблемам Петербурга, отдав предпочтение зачитыванию статистики о потраченных бюджетных средствах.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Губернатор Петербурга Александр Беглов во время выступления в ЗакСе рассказал о несуществующих достижениях в реализации...Подробнее
Минувшая ночь выдалась неспокойной для жителей дома номер двадцать шесть по проспекту Героев. Жильцам пришлось вызывать...Подробнее
Вернувшись к себе, топ-менеджер одного из банков Северной столицы не застал возле дома припаркованную там ранее белую...Подробнее
В Украине, где Россия проводит «спецоперацию», погиб еще один молодой уроженец Волгоградской области. Жизнь Юрия...Подробнее
Ранним утром на улице Куйбышева в Петроградском районе Северной столицы произошло задержание нетрезвого нарушителя на...Подробнее
Десятого мая в Турине стартует международный музыкальный конкурс «Евровидение-2022». Россия остается за бортом...Подробнее
Финский государственный железнодорожный оператор VR Group на своем официальном сайте проинформировал о том, что намерен...Подробнее
Власти Петербурга отвечают на жалобы горожан «отписками». Соответствующим мнением поделилась жительница Северной...Подробнее
«Репортеры без границ» обнародовали свежий рейтинг свободы прессы. В списке - 180 стран. РФ в нем занимает место, где,...Подробнее
Украина получила от США крупную партию бронированной военной техники. В Сети появилось несколько видео, на которых...Подробнее
Комментировать