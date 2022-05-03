Шугалея поблагодарили за "тыканье" в грязь носом чиновников

Сегодня, 16:15

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Шугалея поблагодарили за "тыканье" в грязь носом чиновников
Максим Шугалей

Для отставки Александра Беглова с поста губернатора Петербурга накопилось очень много объективных причин. Такое мнение выразил социолог, общественный деятель Максим Шугалей.

Комментируя распространившуюся в СМИ информацию о скорой отставке петербургского градоначальника, Шугалей назвал такой исход закономерным.

«Северная столица продолжает гнить без правильного градоначальника. И я считаю, что,  если не работает «лопата Беглова», то должна сработать «метла Путина», — категоричен в своем мнении социолог.

Стоит отметить, что за время правления у Беглова не получилось зарекомендовать себя «крепким хозяйственником, он не смог сответствовать тому образу, который ему придумали имиджмейкеры. В качестве провальных дел Беглова можно назвать снегоуборочную кампанию, неудачный старт мусорной реформы, а также недоработки в транспортной сфере при ее модернизации.

С мнением Шугалея согласны жители города, в соцсетях они выразили признательность общественному деятелю за конструктивную критику в адрес руководства города. 

 

По мнению горожан, Петербург при Беглове фактически все время находится в стагнации, он не развивается, несмотря на все обещания Смольного обеспечить «комфортную городскую среду».  

 

Жители Петербурга убеждены, что регулярные систематические провалы чиновников непростительны, поэтому их необходимо заменить более компетентными сотрудниками.

 

Ранее Максим Шугалей указал на тот факт, что Беглов в своем ежегодном отчете не уделил достаточного внимания ключевым проблемам Петербурга, отдав предпочтение зачитыванию статистики о потраченных бюджетных средствах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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