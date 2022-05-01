Смольный отвечает «отписками» на жалобы жителей Петербурга

Активист Литвинов указал Смольному на равнодушие по отношению к историческому наследию
Чиновники Смольного во главе с губернатором Петербурга Александром Бегловым не предпринимают мер в части охраны...Подробнее
Власти Петербурга отвечают на жалобы горожан «отписками». Соответствующим мнением поделилась жительница Северной столицы в соцсетях.
Петербурженка обращалась к градоначальнику с просьбой снести аварийное здание во Фрунзенском районе. Она предупреждала, что разрушающая постройка может нанести вред здоровью проходящих мимо пешеходов и припаркованным во дворе автомобилям. Впоследствии в этом здании и вовсе произошел пожар.
Жительница Северной столицы опубликовала фото переписок с губернатором Александром Бегловым, которые демонстрируют безразличие властей города к проблеме. Она убеждена, что градоначальник холодно относится к Петербургу.
Горожане все чаще критикуют Смольный за недостаточное внимание к объектам культурного наследия. В Петербурге сносят и не ремонтируют должным образом историческую архитектуру.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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