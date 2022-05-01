Смольный отвечает «отписками» на жалобы жителей Петербурга

Сегодня, 16:56

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Смольный отвечает «отписками» на жалобы жителей Петербурга
Фото: www.gov.spb.ru

Власти Петербурга отвечают на жалобы горожан «отписками». Соответствующим мнением поделилась жительница Северной столицы в соцсетях. 

Петербурженка обращалась к градоначальнику с просьбой снести аварийное здание во Фрунзенском районе. Она предупреждала, что разрушающая постройка может нанести вред здоровью проходящих мимо пешеходов и припаркованным во дворе автомобилям. Впоследствии в этом здании и вовсе произошел пожар.

Жительница Северной столицы опубликовала фото переписок с губернатором Александром Бегловым, которые демонстрируют безразличие властей города к проблеме. Она убеждена, что градоначальник холодно относится к Петербургу. 

«Не любит он город! Уже год как обращаются жильцы одного из центральных районов с просьбой снести аварийное строение во дворе. Обращения заканчиваются регулярными отписками. Однако в это время город захлестнула волна сноса исторических зданий, постепенно превращая исторический центр в Мурино», — пишет женщина в соцсетях.

Горожане все чаще критикуют Смольный за недостаточное внимание к объектам культурного наследия. В Петербурге сносят и не ремонтируют должным образом историческую архитектуру.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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