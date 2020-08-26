Жительница Петербурга заявила в полицию на сбежавшего со свадьбы мужа

День бракосочетания стал для жительницы Петербурга настоящим разочарованием. На днях стало известно, что в полицию города обратилась 51-летняя женщина с просьбой найти ее мужа, который сбежал сразу же после регистрации брака.

По словам заявительницы, она с новоиспеченным супругом села в такси. В какой-то момент мужчина попросил остановиться и вышел из машины якобы за забытым в ЗАГСе паспортом. Больше жена его не видела. Оскорбленная женщина просит правоохранителей вмешаться и найти ее обидчика.

Конечно, жить с ним она не желает, ей просто надо поставить точку в их отношениях - развестись. Заявительница не может даже предположить, почему он с ней так поступил, пишет Невские Новости . Добавим, что сбежавший муж - гражданин Азербайджана и у него есть проблемы с органами миграционного учета.