В Петербурге полиция получит около ста новых служебных автомобилей

Дорожно-патрульную полицию Санкт-Петербурга в скором времени обеспечат около сотней новых «антивзяточных» автомобилей. В машине установлена система с камерами слежения и звукозаписывающим устройством для того, чтобы иметь полный контроль за ситуацией, происходящей в машине. Камеры слежения установлены таким образом, что осуществляется удобное наблюдение за находящимися в салоне людьми.

Сейчас автомобили стоят на парковке ГУ МВД на улице Ольги Бергольц. Полиция получит машины марок "Хендай" и "Шкода".

По полученной информации, системы наблюдения могут отключаться, но сигнал об этом сразу же приходит в Управление ГИБДД.