Беглов пытается выдать за «достижения» провалы Смольного в реализации транспортной реформы

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время выступления в ЗакСе рассказал о несуществующих достижениях в реализации транспортной реформы.

В отчете, который был представлен депутатам 28 апреля, Беглов рассказал о проделанной за 2021 год работе, оценив ее как «успешную» и «результативную». Он привел в пример петербургский метрополитен и закупку для него новых вагонов на деньги из Фонда Национального Благосостояния. По сути, Смольный берет в кредит 97 млрд рублей. Градоначальник счел это «достижением».

Кроме того, Беглов упомянул и об окончательном формировании в Петербурге «Метростроя Северной Столицы» — компании, созданной на руинах «Метростроя», разоренной Смольным. Напомним, что компания успешно проработала в Северной столице более 80 лет.

Целью Смольного, добавил градоначальник, является развитие своего метро. Беглов, однако, забыл упомянуть о том, что полгода назад вице-губернатор Максим Соколов уговаривал федеральный центр о выделении допсредств на строительство подземки.

Тем временем эксперты сомневаются, что к заявленному 2024 году будет построена хотя бы одна станция, потому что Смольный уже не раз срывал сроки сдачи. Не исключено, что так будет и сейчас.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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