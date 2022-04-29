Активист Литвинов указал Смольному на равнодушие по отношению к историческому наследию

Сегодня, 19:54

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Активист Литвинов указал Смольному на равнодушие по отношению к историческому наследию
Фото: protect812.wordpress.com

Чиновники Смольного во главе с губернатором Петербурга Александром Бегловым не предпринимают мер в части охраны объектов культурного наследия. Об этом завил координатор движения «Живой город» Дмитрий Литвинов.

Он подчеркнул, что в других российских регионах при минимуме возможностей в вопросах исторического наследия делается намного больше. В частности, в Ленинградской области председатель Комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой лично ездит по объектам и публикует в соцсетях отчеты о проделанной работе. 

Литвинов отметил, что такое заботливое отношение к культурному наследию дает уверенность в том, что архитектура будет сохранена для потомков.

«Я отслеживаю ситуацию по каждому из аварийных домов в Выборге. По каждому из них ведется какая-то работа. Есть положительное движение. Но по большинству объектов нет никаких перспектив, есть только какие-то отписки и предписания что-то сделать, и больше ничего», — констатировал общественник. 

В Петербург есть много зданий, включая деревянные, которым необходимы реконструкция и ремонт. В качестве примера Литвинов привел дом Дворжака на углу Крюкова канала и Фонтанки. Чиновники Смольного обещали реставрировать его, но не исключено, что ситуацию пустят на самотек, предположил общественник.

По мнению Литвинова, равнодушие к архитектурным памятникам со стороны властей объясняется бюрократическим формализмом чиновников.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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