«Живой город» связал гибель дачи Максимова с бесхозяйственностью КГИОП

Сегодня, 19:51

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«Живой город» связал гибель дачи Максимова с бесхозяйственностью КГИОП
Фото из открытых источников

Жителей Ломоносова и градозащитников возмутила гибель усадьбы «Дача Максимова». Памятник архитектуры федерального значения сгорел поздним вечером 29 апреля.

Здание было построено еще в 1892 году и пережило множество исторических событий. По версии следствия, причиной пожара стало печное отопление, однако сами жители указывают на поджог. 

«Ну так теперь нового будущего владельца земельки можно будет смело брать за поджог! Но не у нас конечно, не у нас, к сожалению», — сетуют в социальных сетях.

Вина за утрату памятника архитектуры может лежать и на властях Северной столицы. Как напомнили представители движения «Живой город», добиться реставрации дачи должен быть КГИОП, однако эти обязанности были проигнорированы. 

 

По словам координатора общественного движения Дмитрия Литвинова, постройка не использовалась с 2009 года, а любой брошенный памятник рано или поздно гибнет.

«Не из злого умысла, а просто халатность и преступная бесхозяйственность», — подчеркнул градозащитник в комментарии под постом «ВКонтакте».

Проблема разрушения памятников архитектуры давно стала критической для Петербурга. Очередной инцидент свидетельствует о неспособности и нежелании губернатора Александра Беглова защитить историко-культурное наследие Северной столицы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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