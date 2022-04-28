«Живой город» связал гибель дачи Максимова с бесхозяйственностью КГИОП

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Жителей Ломоносова и градозащитников возмутила гибель усадьбы «Дача Максимова». Памятник архитектуры федерального значения сгорел поздним вечером 29 апреля.
Здание было построено еще в 1892 году и пережило множество исторических событий. По версии следствия, причиной пожара стало печное отопление, однако сами жители указывают на поджог.
Вина за утрату памятника архитектуры может лежать и на властях Северной столицы. Как напомнили представители движения «Живой город», добиться реставрации дачи должен быть КГИОП, однако эти обязанности были проигнорированы.
По словам координатора общественного движения Дмитрия Литвинова, постройка не использовалась с 2009 года, а любой брошенный памятник рано или поздно гибнет.
Проблема разрушения памятников архитектуры давно стала критической для Петербурга. Очередной инцидент свидетельствует о неспособности и нежелании губернатора Александра Беглова защитить историко-культурное наследие Северной столицы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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