Кому выгоден хаос в секторе школьного питания в Петербурге

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Развитие сектора социального питания в Санкт-Петербурге находится под угрозой. На нем пытаются нажиться местные «решалы» и по совместительству друзья губернатора Александра Беглова.
Петербургский градоначальник отчитался перед Законодательным собранием о «качественном» школьном питании и стабильном развитии отрасли в целом. Однако на фоне массовых отравлений и ухудшения качества блюд подобные заявления мало походят на правду.
Подливают масла в огонь и друзья Беглова, которые активным образом участвуют в разорении сферы соцпита. Его приближенные, Маргарита Рудакова и Александр Захватов, контролируют данный рынок. Невестка Захватова Инесса в прошлом работала в «Фирме Флоридан», которая имеет неоднозначную репутацию.
Губернатор очевидно заинтересован в подобной схеме. Сыновья Захватова Игорь и Андрей обеспечивают Беглову выгодные встречи с представителями бизнеса. Вероятно, по этой причине сектор соцпита Северной столицы еще долгое время не станет прозрачным.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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