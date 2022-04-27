Кому выгоден хаос в секторе школьного питания в Петербурге

Сегодня, 18:05

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Кому выгоден хаос в секторе школьного питания в Петербурге
Фото из открытых источников

Развитие сектора социального питания в Санкт-Петербурге находится под угрозой. На нем пытаются нажиться местные «решалы» и по совместительству друзья губернатора Александра Беглова.

Петербургский градоначальник отчитался перед Законодательным собранием о «качественном» школьном питании и стабильном развитии отрасли в целом. Однако на фоне массовых отравлений и ухудшения качества блюд подобные заявления мало походят на правду.

Подливают масла в огонь и друзья Беглова, которые активным образом участвуют в разорении сферы соцпита. Его приближенные, Маргарита Рудакова и Александр Захватов, контролируют данный рынок. Невестка Захватова Инесса в прошлом работала в «Фирме Флоридан», которая имеет неоднозначную репутацию. 

Губернатор очевидно заинтересован в подобной схеме. Сыновья Захватова Игорь и Андрей обеспечивают Беглову выгодные встречи с представителями бизнеса. Вероятно, по этой причине сектор соцпита Северной столицы еще долгое время не станет прозрачным. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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