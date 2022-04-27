Заученные фразы и пустые обещания: Беглов в эфире «78» отчитался об «успехах» Смольного 

Сегодня, 01:39

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Заученные фразы и пустые обещания: Беглов в эфире «78» отчитался об «успехах» Смольного 
Фото: www.gov.spb.ru

Телеканал «78» показал интервью губернатора Петербурга Александра Беглова,  в котором он отчитался об «успехах» Смольного в различных сферах. Выступление градоначальника, фактически повторило ранее озвученный на «часе правительства» доклад. 

Беглов во время большого интервью предсказуемо привел различные статистические данные, которые причислил к «достижениям» города. Также он высказал слова благодарности в адрес петербуржцев за поддержку. 

Во время просмотра телепередачи с Бегловым создалось стойкое ощущение, что вопросы, задаваемые градоначальнику, были отмодерированы заранее. Поведение губернатора тому доказательство. Так, чиновник постоянно смотрел в одну точку во время ответов на задаваемые ему вопросы ведущего. Это говорит о том, что Беглов скорее всего читал текст с телесуфлера.

Все вопросы Беглову были просты и предсказуемы, хотя сам губернатор в начале просил задавать ему «только неудобные вопросы». Губернатор, читая очевидно написанный своими пиарщиками текст, отвечал без запинки и быстро.

Беглов так и не ответил ни на один заданный ему «неудобный вопрос» от петербуржцев - про провал транспортной и мусорной реформы. Он лишь сослался на «телеграм-каналы» и «полукриминал», которые, по его словам, мешают работе петербургских парламентариев и которые «вставляет ему палки в колеса». Беглову конечно же задали вопрос насчет наплевательского отношения коммунальщиков к уборке снега, губернатор же сослался на «непредсказуемость погоды».

Посмотрев интервью, сложилось ощущение, что Беглов неспособен оперативно и эффективно заниматься текущими проблемами Петербурга. Очевидно, что у губернатора попросту нет путей выхода из системного кризиса. Заканчивая интервью, Беглов как и всегда пообещал петербуржцам решить все насущные проблемы города.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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