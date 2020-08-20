В Петербурге составили план запретов на случай новой волны пандемии

Петербург готовится к приходу новой волны эпидемии. Уже властями составляется план действий. В первую очередь будут закрыты места общественного пользования, с которых были сняты ограничения первоочередно - рестораны, торговые центры, крупные магазины.

Вице-губернатор Города на Неве Евгений Елин 25 августа заявил «Фонтанке», о том, что смольнинский комитет по экономической политике и стратегическому планированию работает над соответствующим планом введения ограничений и обдумывает над возможными последствиями.

Конкретные меры будут приниматься на основании рекомендаций Роспотребнадзора. В Санкт-Петербурге до настоящего момента закрыты кинотеатры, торговые "островки" в торговых центрах, фуд-корты. В транспорте и общественных местах сохраняется масочный режим.

Пока еще власти города не решили, будут ли оглашать список запретов.

Также Смольный работает над планом маршрутизации пациентов, учитывая возможность одновременного прихода сезонной эпидемии гриппа и различных ОРВИ.

«Не все койки один в один будут участвовать (в лечении больных коронавирусом), часть коек и клиник должна быть предусмотрена для лечения пневмонии, которая вызвана не ковидом», - отметил Евгений Елин.

Новый учебный год начнется традиционно в очном режиме. Вузы введут одновременную очную и дистанционную форму обучения.

За прошедшие сутки в Питере зарегистрировано 179 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли в результате пандемии 2357 человека. Выздоровели 25304 человека.