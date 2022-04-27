Шугалей не согласился с мнением Беглова по поводу транспортной реформы в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не стал вникать в действительно волнующие для горожан проблемы во время выступления на «часе правительства» в Законодательном собрании. Так считает социолог Максим Шугалей.

По мнению эксперта, практика строительства метро в Северной столице демонстрирует, что планы Беглова не соответствуют действительным технологическим решениям. Компания-метростроитель вынуждена идти на жертвы, чтобы выполнить «заказ» Смольного. Социолог подчеркнул: главное, чтобы это не распространялось на технику безопасности.

«Налицо построенные в спешке «Новокрестовская» (сейчас – «Зенит») и «Беговая» для ЧМ-2018, в результате которой на станциях при дальнейшей эксплуатации были выявлены многочисленные дефекты – от протечек до обрушения элементов, которые мы видим и сейчас. Протечки и поломки оборудования на станциях Фрунзенского радиуса («Проспект Славы», «Дунайская», «Шушары»), которые торопились открыть из-за предвыборных обещаний А.Д.Беглова к сентябрю 2019 года», – отметил Шугалей в личном Telegram-канале.

Социолог подчеркнул, что спешка при строительстве метро означает не только торжественные церемонии пуска, но и незамедлительное устранение возникших при его использовании проблем. Возможно, при сохранении тенденции с таким же «успехом» завершится и запуск станций «Казаковская» и «Путиловская» в 2028 году.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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