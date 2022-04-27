Шугалей не согласился с мнением Беглова по поводу транспортной реформы в Петербурге

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не стал вникать в действительно волнующие для горожан проблемы во время выступления на «часе правительства» в Законодательном собрании. Так считает социолог Максим Шугалей.
По мнению эксперта, практика строительства метро в Северной столице демонстрирует, что планы Беглова не соответствуют действительным технологическим решениям. Компания-метростроитель вынуждена идти на жертвы, чтобы выполнить «заказ» Смольного. Социолог подчеркнул: главное, чтобы это не распространялось на технику безопасности.
Социолог подчеркнул, что спешка при строительстве метро означает не только торжественные церемонии пуска, но и незамедлительное устранение возникших при его использовании проблем. Возможно, при сохранении тенденции с таким же «успехом» завершится и запуск станций «Казаковская» и «Путиловская» в 2028 году.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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