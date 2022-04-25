Хватит ли мужества у губернатора ответить на вопросы социолога Максима Шугалея?

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Ежегодный отчет губернатора Александра Беглова перед депутатами Законодательного собрания может стать более острым, если градоначальник рискнет ответить на вопросы социолога Максима Шугалея. Глава Фонда защиты социальных ценностей собрал наиболее важные темы для жителей Санкт-Петербурга.
Свой отчет глава региона представит депутатам 28 апреля. Как отмечает Максим Шугалей, пока у него нет уверенности в том, что Александр Беглов найдет в себе силы и ответит на острые вопросы.
В частности, социолог хочет, чтобы у горожан появилось понимание того, как правительство региона планирует ликвидировать последствия неудачной мусорной реформы, выстроить нормальный и комфортный для горожан график движения транспорта. С момента ее старта жители города крайне недовольны тем, что они не могут добраться до работы или дома в удобном для них режиме.
Еще один важный вопрос – реконструкция исторических зданий. Сейчас в городе более 2 тысяч построек находятся в аварийном состоянии. Однако правительство начинает предпринимать хоть какие-то шаги только после того, как происходит очередной несчастный случай.
Кроме того, Максим Шугалей поставил перед губернатором вопрос и об инвестиционном климате. Пока город ведет крайне неактивную политику по привлечению инвесторов.
Социолог напомнил о таких «зависших» проектах, как «Тучков буян», строительство «Судебного квартала», проект на Охтинском мысе и т.д.
Еще одна проблема – создание необходимой социальной инфраструктуры. В частности, во многих районах не хватает детских садов, поликлиник и школ. Но эта проблема пока никак не решается.
По данным на начало 2021 года дефицит социальных объектов в городе составлял 159 ед. (это 84 детских сада, 50 школ, 25 поликлиник). А на конец 2021 года этот дефицит не только ни уменьшился, но и увеличился до 170 ед. (87 детских садов, 57 школ, 26 поликлиник).
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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