Петербургский депутат рассказал о плюсах работы московского общественного транспорта

Вячеслав Володин указал президенту Зеленскому на разницу между спецоперацией и войной
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского. В...Подробнее
Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев заявил, что московским властям удалось сделать поездки в общественном транспорте комфортными для людей.
В рамках транспортной реформы в Северной столице следует повышать удобство автобусов. Однако закупка техники лишь частично способствует этому.
Напомним, 1 апреля в Петербурге стартовала транспортная реформа. Однако местные жители сообщили лишь о возникновении дополнительных трудностей. Несмотря на это, Смольный во главе с губернатором Бегловым готовит новые этапы реформы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского. В...Подробнее
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