Петербургский депутат рассказал о плюсах работы московского общественного транспорта

Сегодня, 12:23

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Петербургский депутат рассказал о плюсах работы московского общественного транспорта
Фото: www.gov.spb.ru

Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев заявил, что московским властям удалось сделать поездки в общественном транспорте комфортными для людей. 

В рамках транспортной реформы в Северной столице следует повышать удобство автобусов. Однако закупка техники лишь частично способствует этому. 

«Я, например, в Москве, когда мне говорят, вот мы тебя повозим на машине, отвечаю: уберите свои машины, мне они не интересны, не нужны. Потому что в Москве я точно знаю, что я из точки А в точку Б доеду за 22 минуты», - пояснил он.

Напомним, 1 апреля в Петербурге стартовала транспортная реформа. Однако местные жители сообщили лишь о возникновении дополнительных трудностей. Несмотря на это, Смольный во главе с губернатором Бегловым готовит новые этапы реформы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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