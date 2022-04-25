Петербургский депутат рассказал о плюсах работы московского общественного транспорта

Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев заявил, что московским властям удалось сделать поездки в общественном транспорте комфортными для людей.

В рамках транспортной реформы в Северной столице следует повышать удобство автобусов. Однако закупка техники лишь частично способствует этому.

«Я, например, в Москве, когда мне говорят, вот мы тебя повозим на машине, отвечаю: уберите свои машины, мне они не интересны, не нужны. Потому что в Москве я точно знаю, что я из точки А в точку Б доеду за 22 минуты», - пояснил он.

Напомним, 1 апреля в Петербурге стартовала транспортная реформа. Однако местные жители сообщили лишь о возникновении дополнительных трудностей. Несмотря на это, Смольный во главе с губернатором Бегловым готовит новые этапы реформы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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